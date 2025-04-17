此外，本周末港澳居民進入復活節假期，預計會有大量居民選擇北上旅遊、消費。爲給消費者提供更加多元化的購物方式選擇，京東爲港澳用戶提供口岸自提限時免費暫存服務。

目前，京東快遞已在深圳蓮塘、羅湖、福田及珠海青茂4個口岸開設快遞自提點，北上的港澳用戶在京東下單後，可以選擇在口岸自提點提貨，同時，京東快遞承運的商品將提供限時免費暫存服務。港澳居民在假期結束準備返程時，可以透過京東APP下單，選擇距離自己最近或者最常出入的口岸自提點作爲收貨地址，即可在返程前提取包裹，購物體驗更便捷。

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