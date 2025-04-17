moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東推澳門自營商品自提免運費服務

繼香港取消自提運費門檻後，京東（9618）宣布，為澳門消費者推出自營商品自提免運費服務。即日起，澳門消費者在京東APP港澳站點下單，購買任意金額的自營商品，選擇自提模式，無需承擔運費。同時，澳門消費者購買自營商品滿188元人民幣（下同），也可享受免運費送貨上門服務（免運10KG），最快次日達的購物體驗。

此外，本周末港澳居民進入復活節假期，預計會有大量居民選擇北上旅遊、消費。爲給消費者提供更加多元化的購物方式選擇，京東爲港澳用戶提供口岸自提限時免費暫存服務。

目前，京東快遞已在深圳蓮塘、羅湖、福田及珠海青茂4個口岸開設快遞自提點，北上的港澳用戶在京東下單後，可以選擇在口岸自提點提貨，同時，京東快遞承運的商品將提供限時免費暫存服務。港澳居民在假期結束準備返程時，可以透過京東APP下單，選擇距離自己最近或者最常出入的口岸自提點作爲收貨地址，即可在返程前提取包裹，購物體驗更便捷。

其他報道

順豐今年3月收入升近一成至近237億元人幣

六福上季同店銷售跌10% 本月港澳市場見單位數升幅

恒隆地產與房委會合作  青年創業家免租6個月入駐商場

雅生活逾6000萬人幣購母企環保業務 修訂股息政策每年最少派25%盈利

雅生活老臣子黃奉潮辭任執董

萬利去年蝕387萬美元 中港收入按年大增  關稅政策影響有限

太航：今年首季日均營運活動利潤升61% 貿易戰觸發噸位航距增加

關稅戰丨黃仁勳：英偉達續改善符監管要求產品體系 堅定不移服務中國市場

澳門博彩業大展G2E及相關博覽會首次跨渡假村舉行

Mastercard：首季整體簽帳額有增長 惟港零售業及餐飲業市道依然嚴峻

中聯通首季按年多賺5.6% 移動用戶淨增748萬戶

裕元料上季盈利倒退最多25%至7500萬美元

中國鐵塔首季純利升8.6%

香港機場3月客運量增10.4%  中東歐洲需求帶動貨運量升4.8%

財經花生丨港交所陳翊庭登時代雜誌百人榜 打敗99%港上市公司CEO

內地蘑界 · 野生菌石鍋雞在港首設境外店 選址沙田新城市廣場

中國3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率降至16.5%

惠譽：美國今年對中國有效關稅率料多於100% 降內地GDP預測至3.9%

恒指收市升338點 成交、波幅、北水流入降 北水交易額佔比則創月內次高

關稅戰丨黃仁勳應中國貿促會邀請再次到訪北京

羅奇：中美貿易戰是一場沒有贏家的惡性競爭

Hermes首季銷售增7%遜預期 大中華地區客流量跌

滬深三大指數午後個別發展 滬指連升八日