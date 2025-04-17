於股份獲准恢復買賣之前，公司必須滿足所有復牌指引、補救導致其暫停買賣之問題並全面遵守上市規則，以使聯交所滿意。

公司有主要責任制定復牌行動計劃。倘公司情況有變，聯交所可能修訂復牌指引或對復牌指引作出補充。股份連續停牌18個月，直至2026年9月30日，則聯交所可取消股份的上市地位。聯交所亦有權在適當的情況下施加較短的特定補救期或即時取消公司的上市地位。

應公司要求，股份已自2025年4月1日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發集團截至2024年12月31日止年度的全年業績公告。

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