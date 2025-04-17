王維基旗下港科探索近日頻陷風波，今日晚間8時21分許，王維基本人突於個人Facebook發文，附上早前港科探索發出的大股東兩年內不賣盤聲明，並以短短四行字回應市場關注兼述説心聲：

「企業家是要在這個世界做事，

而不只是要從這個世界賺錢。

我寧願在競爭之下，因為自己的能力不逮而失敗；

卻絕不願意不戰而逃，賣盤、收錢、走人。」

事實上，港科探索與內地電商龍頭京東（9618）大打價格戰及口水戰，相信與王維基所提及的「企業家要做事，而不只是賺錢」相關，期間王維基頻頻發聲出擊，例如指控京東App頁面抄襲HKTVmall等，具體舉措上就有令HKTVmall本月起取消自取門檻等，而京東則以同時針對自營商品全面取消自提運費門檻等舉措反制。

不過相較枱面上的明修棧道，財金界更關注王維基於港科探索去年業績虧損下仍派每股0.38元特別息，憂其作為大股東，有心從公司現金流中套現，有賣盤考量。而昨日（16日）港科探索逆市大升近15%，疑有不尋常炒作，惟港科探索於當日收市後發聲明，指大股東兩年內不賣盤，消息又引得該股於今日（17日）早間股價急挫12.8%至1.7元始喘定，收市仍挫9.7%至1.76元，港科探索未來發展料仍將引發市場持續關注。