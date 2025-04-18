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特朗普及其團隊宣稱貿易談判有進展 美股三大指數個別走 道指跌527點

美國總統特朗普及其團隊宣稱貿易談判取得進展，同時投資者在消化企業財報以評估關稅對公司業績的影響，美股三大指數個別發展。

道瓊斯工業平均指數收跌527點或跌1.33%，報39142點。標普500指數收漲7點或升0.14%，報5282點。納斯達克綜合指數收跌20點或0.13%，報16286點。納斯達克中國金龍指數收跌0.43%，報6483點。    

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報196.98元，升1.39%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報151.16元，跌1.41%，亞馬遜(美：AMZN)收市報172.61元，跌0.98%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報501.48元，跌0.16%，英偉達(美：NVDA)收市報101.49元，跌2.87%，微軟(美：MSFT)收市報367.78元，跌1.03%，Tesla (美：TSLA)收市報241.37元，跌0.07%。

歐洲股市方面，歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報506點。德國DAX指數收跌0.5%，報21205點；法國CAC 40指數跌0.61%，報7285點；英國富時100指數收漲0.01%，報8275點。    

   