恒安國際已在官網刊發訃告，指創始人許連捷因病醫治無效，在2025年4月17日16時50分逝世，享年73歲。他為全國勞動模範，全國優秀中國特色社會主義事業建設者，全國全面建設小康社會先進個人，改革開放40周年百名傑出民營企業家，中華慈善獎獲得者，第九、十、十一屆全國政協委員，第十屆全國工商聯副主席等。而恒安國際官網為悼念許連捷亦已轉為黑白色。

恒安集團由許連捷及施文博在1985年共同創辦，兩人均是福建晉江人，恒安國際則是是內地最大型的婦女衛生巾和嬰兒紙尿褲股之一，創立知名品牌包括「心相印」、「七度空間」等。

恒安國際早於1998年12月於本港掛牌上市，並在2011年入選恒生指數成分股。2023年及2024年恒安國際收入分別高達237.7億元人民幣（下同）及226.7億元。恒安系的港股尚有內地零食產品業務親親食品（1583），該股於2016年由恒安以實物分派方式分拆上市。

白手興家的許連捷被稱為「閩商教父」，連續多年入選《哈佛商業評論》中國百佳CEO榜單。在許連捷生前，仍出任恒安國際的副主席及執董，施文博則為公司主席及執董，而許連捷一早部署接班，在2021年中以希望投入更多時間至其家庭及私人事務為由，辭任行政總裁，並由長子許清流接任，自己則留任副主席及執董，以為集團長遠發展繼續提供支援。

許連捷的三個兒子分別是長子許清流、次子許清水、三子許清池，過往三人均有分管家族投資。目前，除了長子許清流已加入恒安國際多年，三子許清池早在2008年加入恒安國際，現為副總裁，並負責國際業務發展。次子許清水現為內地綜合服務商安騰集團董事長，涉足酒店、文旅、住宅及商業綜合體項目的不動產運營管理和投融資對接，而安騰集團官網亦已轉為黑白色，相信是為悼念許連捷。