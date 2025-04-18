特朗普在其社交平台Truth Social上發文指出，指責鮑威爾早應該效法歐洲央行減息，現時更應立即行動。特朗普更大動肝火指:「鮑威爾的解僱來得太慢」。聯儲局發言人拒絕就特朗普的言論發表評論。

鮑威爾任期至2026年5月

鮑威爾的任期將到2026年5月結束，而作為美聯儲理事的任期要到2028年2月才結束。在特朗普發表上述言論的前一天，鮑威爾在芝加哥重申，聯儲局不急於減息，而是希望等待更明朗的經濟信號。

在美國當地時間周四在橢圓形辦公室舉行的一次會議上，特朗普表示，相信自己有權罷免鮑威爾。「如果我想讓他走人，他很快就會走人

WSJ：沃爾什、貝森特反對解僱鮑威爾

另外，《華爾街日報》引述知情人士報道，特朗普近月一直私下討論解僱鮑威爾，但暫時還未作出最終決定。報道提到，今年2月，特朗普在海湖莊園與聯儲局前理事沃爾什（Kevin Warsh）會面，討論解僱鮑威爾，並稱可以讓沃爾什作為聯儲局主席接任者，惟沃爾什反對解僱鮑威爾，認為應該讓對方在不受干預的情況下完成任期。

此外，財政部長貝森特亦反對解僱鮑威爾，他認為這樣做會帶來巨大的潛在成本，而且幾乎得不到什麼好處。

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