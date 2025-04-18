報道指，New World La Plume Niseko Resort在2021年動工，原定在去年12月開幕，現時僅完成30%工程，並於去年6月停工。

瑰麗酒店集團發出回應，指近日在網站獲悉La Plume Niseko Resort TMK 房地產及開發公司的破產消息。La Plume Niseko Resort TMK 房地產及開發公司聘請瑰麗酒店集團在其位於日本北海道二世古的酒店落成後為管理方，唯該酒店一直還沒有完工。

瑰麗酒店集團和其母公司周大福企業和母公司旗下的所有附屬公司與La Plume Niseko Resort TMK 房地產及開發公司及其任何關聯公司沒有其他業務往來，亦不持有其任何資產。

《HTB北海道新聞》報道提到，由於建築成本持續上升，負責開發的港企因拖欠工程費用而被入稟申請破產。有關企業於本月8日已收到法院有關破產的裁決，並展開破產手續。報道引述日本調查機構估計，酒店的負債規模達數十億日圓。

New World La Plume Niseko Resort坐落於日本北海道二世古中心，提供219間單位及5幢獨立別墅，房型由開放式單位到一至四房單位都有，面積介乎39平方米（約420平方呎）至332平方米（約3500平方呎）， 當中包括6間頂層套房。除了49間開放式單位外，其餘170間房型均設獨立私人溫泉區。

其他報道

特朗普怒批美聯儲不減息 據報曾私下討論想提早炒鮑威爾 心儀沃爾什接棒

滬深三大指數低開 人行進行2505億人幣逆回購 港股假期休市

開稅戰︱特朗普無意再上調對華關稅 稱中國已多次主動接觸

恒安國際創始人許連捷病逝 享年73歲

特朗普政府擬對停靠美國港口的中國船隻收費

特朗普及其團隊宣稱貿易談判有進展 美股三大指數個別走 道指跌527點