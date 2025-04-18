李強表示，騰訊始終認為全球化的本質是本地化。新關稅博弈下的企業出海對安全合規以及本地化服務能力提出了更大挑戰。集團將持續加大全球基礎設施和渠道生態建設，繼續積極招募本地和區域合作伙伴，共同開拓新機遇。

報道續指，本周三（4月16日）騰訊雲宣布將在日本大阪新建第三個數據中心，與東京現有兩大可用區共同構成騰訊雲覆蓋全球21個地理區域、56個可用區的服務網絡；並將同步在大阪設立新辦公室。

李強又認為，隨著大模型深入產業場景，AI將成為重塑業務模式、支撐企業智能化轉型的核心引擎和最大變量。在全球日益激烈的科技競賽下，自主可控的軟件創新技術也是企業保持強韌性的基本要求。

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