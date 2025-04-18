內媒21經濟網報道指，騰訊（0700）副總裁、政企業務總裁李強今日在騰訊雲成都峰會披露騰訊雲今年海外投入規劃表示，集團將繼續加大海外投入，計劃在中東投入1.5億美元，在沙特阿拉伯落地首個數據中心，及計劃在印尼投入5億美元，在印尼建設第三個數據中心。
李強表示，騰訊始終認為全球化的本質是本地化。新關稅博弈下的企業出海對安全合規以及本地化服務能力提出了更大挑戰。集團將持續加大全球基礎設施和渠道生態建設，繼續積極招募本地和區域合作伙伴，共同開拓新機遇。
報道續指，本周三（4月16日）騰訊雲宣布將在日本大阪新建第三個數據中心，與東京現有兩大可用區共同構成騰訊雲覆蓋全球21個地理區域、56個可用區的服務網絡；並將同步在大阪設立新辦公室。
李強又認為，隨著大模型深入產業場景，AI將成為重塑業務模式、支撐企業智能化轉型的核心引擎和最大變量。在全球日益激烈的科技競賽下，自主可控的軟件創新技術也是企業保持強韌性的基本要求。
其他報道
特朗普怒批美聯儲不減息 據報曾私下討論想提早炒鮑威爾 心儀沃爾什接棒
滬深三大指數低開 人行進行2505億人幣逆回購 港股假期休市
特朗普及其團隊宣稱貿易談判有進展 美股三大指數個別走 道指跌527點