公司指，據公司所知，自公司於2020年8月在紐約證券交易所首次公開發行及2022年5月本公司的A類普通股在香港聯合交易所有限公司上市以來，彭永東未曾出售、轉讓或以其他方式處置過其實益擁有的公司的任何股份。於捐贈完成後，彭永東仍將為公司的控股股東。

早前，有內媒指，彭永東的天價薪酬引發了廣泛關注，據公司財報數據顯示，彭永東的薪酬從2021年的847.8萬元飆升至2023年的7.13億元，三年漲幅達8300%。不過貝殼對此解釋稱，高管薪酬主要源於股權激勵。

貝殼亦就捐贈一指回覆內媒，指目前貝殼平臺上匯聚了數十萬名居住行業服務者，包括房產交易經紀人、家裝安裝工、租賃管家等。貝殼內部擁有超過1.4萬名司齡超過10年的老員工，通過減輕居住行業服務者及其家庭成員的醫療健康風險，讓行業服務者更有尊嚴地提供服務，安心工作，這將有利於服務者長期執業以及為消費者提供更優質的服務。

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