關稅大戰未完，中美科技戰已烽煙再起。傳特朗普政府已準備全面封殺內地AI新龍頭DeepSeek，阻止其接觸美國技術，並切斷對其晶片供應，而Nvidia行政總裁黃仁勳早前訪華，一度傳出其曾與DeepSeek創始人梁文鋒會面，不過有內媒從了解黃仁勳此行細節的人士處證實，黃、梁二人此次並未會面。

《紐約時報》引述消息人士指，白宮方面正考慮採取懲罰措施，多管齊下式阻止DeepSeek購買美方技術，並正討論禁止美國人使用DeepSeek。

DeepSeek年初異軍突起，以低成本高效能的AI模型震撼科技界，而美國當局亦對其百般警惕。周四（17日）時美國國會眾議院中國問題特別委員會便已發布報告，指控DeepSeek使用了被禁止輸往中國的Nvidia晶片，更審查資訊、操控內容、甚至洩露資料，對美國國安造成巨大威脅。

值得關注的是，貿易戰緊要關頭，美國晶片龍頭Nvidia行政總裁黃仁勳突然閃電式到訪北京、上海，為3個月內再訪中國。與內地高官會晤之外，《金融時報》引述消息指黃仁勳亦與身爲Nvidia客戶的梁文鋒會面，不過消息遭內媒《第一財經》引述熟悉黃仁勳是次行程人士否認。

有指黃仁勳此行被視為旨在穩定中國市場，進而緩解中美科技緊張局勢對Nvidia的衝擊。目前Nvidia在中國合法銷售的最先進晶片則是H20，不過美國政府上周已通知該公司，H20亦需獲得許可證才能出口到中國。