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中國銀河：降準25至50基點 或4月政治局會議前後落地

美國「對等關稅」落地後，市場關注中國當局如何出招應對，中國銀河證券預測，25至50基點的降準很有可能在4月政治局會議前後落地，進一步支持信貸擴張，並節省銀行成本，緩解淨利差壓力。20基點左右的降息也可能在5月或6月到來，並引導LPR（貸款市場報價利率）跟隨下調。如果更兼顧匯率穩定，央行也可能採取不一樣的降息，即保持政策利率不變，單獨引導5年期LPR下行，實現降低融資成本。

另外，3月MLF（中期借貸便利）的續作時隔一年重回淨投放，當月買斷式逆回購同樣實現淨投放，銀河證券認為這是重要的政策信號，代表流動性已掠過最緊張時刻，是貨幣重啟寬鬆的序曲。當下的 貨幣政策就像站在十字路口，第二季將逐步完成切換，走向實質寬鬆。

銀河證券報告指出，當下中國的貨幣政策站在十字路口，市場將目光再次聚焦中國4月底即將召開的中央政治局會議，期待中國的逆週期政策助力自身經濟增長的確定性，為全球的不確定性注入來自中國的確定。

銀河證券認為，展望第二季度，內部和外部可能都將出現新的邊際變化。從內部來看，美國對中國加徵關稅可能給中國出口帶來一定衝擊，中國經濟增速可能階段性放緩，並面臨一定的就業壓力﹔從外部看，基準假設下，美聯儲將在6 月再次開啟降息，匯率壓力可能隨之緩解。中國貨幣政策是多目標制，內外兼顧之下，天秤可能將 向經濟成長和充分就業傾斜，目標排序再次完成切換。

該行指，4月即將召開的中央政治局會議也可能推動現有財政政策加速落實，意味著這政府公債發行的節奏可能在第二季進一步加快，為後續新一輪增量財政政策留足空間。

至於對投資的影響，中國「充足的儲備工具和政策空間」與來自外部的衝擊形成有效對沖，基本面有望保持穩定，疊加貨幣政策逐步轉向實質性寬鬆，中國股票市場將保持回升向好勢頭。以確定性擁抱不確定性，內需、科技仍是主線。

固收方面，第二季貨幣政策的寬鬆預期將更加明顯。雖然基本面偏弱和增量政策預期偏強形成對沖，但政策在「攻守兼備」邏輯下定力較強，債市做多勝率提高。

匯率方面，對人民幣的衝擊將弱於2018年，短期人民幣可能圍繞7.3震盪。該行認為，中美利差仍是美元兌人民幣匯率維持基本穩定的堅實基礎，匯率定價將從貿易視角（經常帳順差）轉向 更全面的基本面視角（經濟韌性）。