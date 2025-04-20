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陳茂波：美單邊主義及政策不確定 凸顯東升西降投資格局

財政司司長陳茂波在網誌發文指，美國當局的單邊主義和政策不確定性，促使國際資金加速分散風險，增加其在內地和香港市場的配置。無可否認，這種東升西降的投資格局變化正在逐步凸顯。

同時，由於國家經濟展現的韌性、在創新科技的突破，以及高水平對外開放政策的持續深化，讓國際投資者擔心錯失投資內地的好時機（fear of missing out）。

他指，近期有不少金融市場的朋友表示，過去數月國際資本正加速配置到香港和內地市場。一些最近上市的內地企業，獲得外資認購的比例較過去兩年顯著上升。此外，外國金融機構亦表示正在本港擴張規模和增聘人手，有些則從其他地區增調高層人員來香港。

他批評，美國當局對貿易伙伴施加所謂「對等關稅」，並不斷調整稅率，不僅嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，亦大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性。此種魯莽的保護主義行徑引發了市場普遍憂慮，不少經濟分析師預測美國通脹升溫、經濟放緩，甚至可能步入衰退；關稅戰也將衝擊全球經濟前景，令全球經濟增長放緩。

在此複雜的外圍形勢下，香港作為高度外向型的經濟體，難以獨善其身。香港必須認清，目前國際經貿格局的轉變將是中長期結構性的，我們必須凝聚社會各界力量，背靠祖國，共同應對；以積極和針對性的政策措施，轉危為機，在變局中繼續推進經濟高質量持續發展。

全力全速做好自己的事情是刻下應對挑戰的最好策略，政府會繼續向國際社會說好香港在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度，以及國際金融中心特點，並持續優化香港的營商環境。

他引述商界朋友指，面對關稅戰的陰霾，香港繼續保持自由港、實行自由貿易政策，為商界提供穩定和可預期的營商環境，至關重要，讓他們安心推展在港的業務部署。事實上，有不少企業正調整其策略，從過去主要連接內地和歐美市場，轉為開拓更多內地和亞洲新興市場間的貿易，它們特別看好東盟這個規模龐大、人口年青、中產階層和消費市場增長快速的市場。

香港作為自由港，正好利便這些企業靈活物流配送和貨物倉儲，以實現開拓新市場的計劃。而國家跟東盟地區關係好、產業鏈供應鏈又深度結合，香港可以在當中發揮重要的供應鏈管理、貿易融資和環境與社會管治（ESG）諮詢等專業角色。