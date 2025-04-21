劉麥嘉軒今天（21日）發表網誌指，自強積金「全自由行」諮詢工作於3月28日展開以來，積金局陸續收到意見，包括有回應認同諮詢文件中提出的兩個建議方案，能夠分別顧及現有僱員和在取消「對沖」安排生效日（即2025年5月1日）或以後入職的僱員對管理強積金有更大自主權的期望，並希望積金局在推行「全自由行」前就具體方案內容繼續多作解說。

劉麥嘉軒指，2020至2024年的五年間，平均每年有48億的強積金透過俗稱「半自由行」的僱員自選安排，轉移至僱員自己選擇的強積金計劃，較前五年（2015至2019年）的38億增長27%。截至2025年3月，「半自由行」轉移個案的總數已超過100萬宗，涉及金額超過500億元。

數據顯示，不少打工仔女熟悉並善用「半自由行」，主動管理強積金。「全自由行」正是在此基礎上再進一步，並善用「積金易」平台帶來的契機，讓打工仔女在現職期間累積的強積金中可自由調動的部分由僅限於僱員強制性供款，擴展至全數強制性供款（即包括僱主強制性供款）。以打工仔女的所有已歸屬強積金權益計算，可自由調動的強積金比例將由現時超過70%提升至接近100%。

劉麥嘉軒表示，現正諮詢的「全自由行」建議方案，無論是在實施取消「對沖」安排之前已入職的現有僱員，或是之後新入職或轉工的打工仔女，都可以每年一次將現職僱主的強制性供款全數轉移至自選計劃下新設的「僱主強制性供款專項帳戶」，或個人帳戶。她呼籲大眾把握時間，就強積金「全自由行」建議方案表達意見。

其他報道

芝加哥聯儲行長警告：勿影響聯儲局獨立性

滬深三大指數低開 人行進行1760億人幣逆回購 4月LPR維持不變

京東：今起所有超時20分鐘以上外賣訂單全部免單

美元偏軟 關稅戰令避險需求增 金價再創新高

商務部：反對美國以關稅手段施壓別國限制對華貿易

印度擬將中國企業在電子產品合資公司中的持股比例限制在10%