消息人士指，特朗普不願授權白宮派出代表團前往北京跟中國官員交涉。另外，美國參議院尚未確認特朗普提名駐中國大使人選，特朗普亦未任命任何人領導與北京對話，白宮也沒有聯繫中國大使館展開討論。現時中國及美國缺乏任何實質互動，令兩國無法有效溝通。

曾任美國國安會中國事務主任、布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）分析指，特朗普希望直接和習近平對談，就像和俄羅斯總統普京那樣。他不認為特朗普有興趣通過他人來傳達自己的觀點。

報道提到，中國對特朗普堅持直接與習近平對話的要求存疑慮。何瑞恩表示，中國當局不會允許領導人處於難堪局面，在烏克蘭總統澤連斯基事件發生後，中方更為警覺。

報道指出，國家領遵人互相對話並非達成協議的唯一途徑，受到雙方信任的非正式特使更有靈活度，中美之間亦不缺乏這樣的角色。

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