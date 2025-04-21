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美國對中國貨輪徵港口費 中遠海運：堅決反對美方基於錯誤事實指控

美國決定分階段對停靠美國港口的中國貨輪徵收費用，中國遠洋海運集團發聲明指出，美國貿易代表辦公室頒布關於對中國海事物流及造船業301調查的歧視性決定，集團堅決反對美方基於錯誤事實的指控及採取的措施。

集團認為，美國此舉不利於全球航運業的公平競爭和正常的商業經營秩序，將對全球航運業的平穩健康發展造成衝擊，並危及產業鏈供應鏈的穩定和安全。集團指出，將一如既往全力保障客戶利益，提供可信賴的各類航運服務。

此前，美國貿易代表辦公室表示，已結束對中國海事、物流及造船業的301調查，將會分兩個階段採取針對行動。首階段措施將於180天後生效，所有由中國擁有和經營的貨輪須按載貨淨噸位繳費，標準收費為每噸50美元，每艘船每年最多收費5次，未來三年會逐步提高收費。至於由中國製造、但並非由中國營運的貨輪，則按每噸或貨櫃數量收費。

另外，第二階段會於三年後實施，涵蓋外國製造的液態天然氣貨輪，而徵收費用所得將用於重振美國造船業。

 

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