《路透社》報道，受中美關稅戰影響，位於北京的本壘美式烤肉餐廳的員工正重印菜單，美國牛肉將不再是該餐廳的主菜。
報道指，該餐廳的牛肉全部來自於美國，未來將會以澳洲牛肉取代。餐廳每個月使用約七至八噸牛胸肉，當儲存於冰箱中的美國牛肉在幾周內用完後，該餐廳便會使用澳洲牛肉。
美國牛肉是關稅下遭殃的商品之一。事實上，在關稅戰開始之前，美國因乾旱令牛肉短缺，價格已非便宜，加上近年中國經濟復蘇速度未如預期，消費者對價格更為敏感，如今在原有的22%關稅基礎上，中國再對美國輸華商品加徵125%反制關稅，讓美國牛肉變得更為昂貴。
該餐廳表示，在高昂的關稅下，實在難以負擔美牛價格，故在庫存用完後，將會改用澳洲牛肉。該餐廳指出，兩隻牛肉在口感、品質和味道都一樣，只是受市場壓力和關稅影響被迫作出改變。除了牛肉，該餐廳補充，豬肋骨的來源地也改為加拿大。
報道引述駐北京的匿名牛肉供應商稱，受關稅戰影響，北京其他牛扒餐廳不得不改用澳洲牛肉，連美式牛扒餐廳也如此。
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