數據顯示，3月液化天然氣（LNG）和小麥進口在都降至零水平。美國貨佔中國去年小麥進口量的17%、LNG進口量的5%。《彭博社》報道，中國將轉向印尼和卡達尋找供應。

其他大宗商品方面，美國液化石油氣進口減少36%至102萬噸；煉鋼用煤進口下降62%至20.8萬噸。美國原油進口則增長25%至54.2萬噸。

月內部分美國農產品進口也大幅下滑，其中美國棉花進口量按年下降90%至約14,000噸；粟米進口量降至不到800噸，為2020年2月以來的最低水平。不過，對美國大豆的進口則增長12%至244萬噸，這是因為南美大豆於中國春季上市前，通常都依賴美國的供應。

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