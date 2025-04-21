《方案》聚焦於更好發揮上海國際金融中心在服務建構新發展格局中的特殊作用，支持各類主體更加安全、便利、高效參與國際競爭與合作，從提高跨境結算效率、優化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出18項重點舉措，對上海加快國際金融中心具意義。

《方案》提到措施具體內容，包括拓展自由貿易帳戶功能及應用場景；提升人民幣跨境支付系統（CIPS）功能及全球網路覆蓋，推動更多銀行加入CIPS，持續擴大CIPS網路覆蓋範圍。研究推動區塊鏈技術應用，為人民幣計價的全球貿易、航運及投融資提供安全高效的結算清算服務；試點透過再貼現窗口開展貿易再融資業務等。

其他報道

人形機器人「天工Ultra」奪冠 京城股份今漲停

關稅戰︱中國3月削多種美國大宗商品進口量 液化天然氣及小麥零進口

中國國資基金據報停止對美國私募股權進行新投資

關稅戰︱關稅戰推高美牛價格 內地美式烤肉餐廳將改用澳洲牛肉

瑞銀房東明︰A股較其他新興市場估值折讓逾10%

滬深三大指數午後穩步向上 滬指升0.45% 深證成指兩連升

美國對中國貨輪徵港口費 中遠海運：堅決反對美方基於錯誤事實指控

關稅戰丨特朗普據報堅持跟習近平直接對話 美媒分析短期關稅問題難降溫

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.3%

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.3%

特朗普據報研解僱鮑威爾 彭博美元即期指數跌至去年1月以來最低

黃家和：復活節餐飲業市道非常淡靜 生意較平時周末跌30% 高級餐廳最多跌50%