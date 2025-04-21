人行表示，為深化金融制度型開放，加大金融支持「走出去」企業和「一帶一路」建設力度，近日人行、金融監管總局、國家外管局、上海市政府聯合印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》。
《方案》聚焦於更好發揮上海國際金融中心在服務建構新發展格局中的特殊作用，支持各類主體更加安全、便利、高效參與國際競爭與合作，從提高跨境結算效率、優化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出18項重點舉措，對上海加快國際金融中心具意義。
《方案》提到措施具體內容，包括拓展自由貿易帳戶功能及應用場景；提升人民幣跨境支付系統（CIPS）功能及全球網路覆蓋，推動更多銀行加入CIPS，持續擴大CIPS網路覆蓋範圍。研究推動區塊鏈技術應用，為人民幣計價的全球貿易、航運及投融資提供安全高效的結算清算服務；試點透過再貼現窗口開展貿易再融資業務等。
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