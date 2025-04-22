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港股ADR跌311點 夜期低水110點 美期升亞股跌 新東方、中興等業績

美股向下，港股ADR跌311點或1.45%，報21084點，即月恒指夜期跌141點，報21285點，夜期低水110點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.03%，折合報450.28元；阿里巴巴（9988）升1.17%，折合報106.85元；美團（3690）跌2.6%，折合報129.4元；匯控（0005）跌0.74%，折合報80.88元；建行（0939）跌0.29%，折合報6.58元。

道期現跌0.018%；標期現升0.39%；納期現升0.39%。日本東證指數現跌0.18%；韓國KOSPI指數現跌0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.62%。

VIX指數隔晚升14.06%或4.17點，報33.82點。

紐油現升0.8%或0.51美元，報63.59美元；布油現升0.75%或0.5美元，報66.76美元；金價現跌0.01%或0.4美元，報3423.58美元；LME 銅期貨隔晚跌0.16%或15美元，報9188.5美元。比特幣現升0.01%或15.31美元，報87369.92美元；美國10年期債息現跌0.44%或0.0195厘，報4.3911厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，新東方（9901）、中興通訊（0763）、安德利果汁（2218）、中達集團控股（0139）、中鋁國際（2068）、重慶鋼鐵股份（1053）、浙江世寶（1057）

金價再創新高 高見3444美元 美匯指數昨見3年低。

恒安（1044）：副主席許連捷辭世未對營運造成影響。

復星醫藥（2196）斥5.17億元增持復宏漢霖（2696）至63.43%。

京東（9618）：今起所有超時20分鐘以上外賣訂單全部免單。

彭永東擬捐贈900萬股貝殼（2423）股票。

騰訊（0700）擬投資6.5億美元在沙特和印尼建數據中心。

內地首季智能手機出貨量增3.3%，小米（1810）登榜首。

 

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