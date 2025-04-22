moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開91點 科指跌0.67% 紫金升5% 京東跌5%

恒指今早低開91點或0.43%，報21303點，大市成交金額26億元；國指今早低開31點或0.4%，報7866點。恒生科技指數開市報4854點，跌0.67%。上升股份比例為9.5%，下跌為7.66%，無升跌為82.83%。

藍籌21隻升，41隻下跌，21隻無升跌。紫金礦業（2899）升5.11%，報18.1元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌5.17%，報132元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，16隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報28.5元，升4.2%；跌幅最大的是京東（9618）開市報132元，跌5.17%。

恒指續高於100天線(21278.75點)。科指續高於10天線(4790.84點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）開市報34.65元，跌1.98%。

中興通訊（0763）開市報21.75元，升1.87%。

安德利果汁（2218）開市報10.58元，無升跌。

中達集團控股（0139）開市報0.039元，無升跌。

中鋁國際（2068）開市報2.03元，跌0.49%。

重慶鋼鐵股份（1053）無成交，報0.79元。

浙江世寶（1057）開市報2.87元，升1.41%。

金價再創新高 高見3444美元 美匯指數昨見3年低。

黃金股

紫金礦業（2899）開市報18.1元，升5.11%。

招金礦業（1818）開市報20.3元，升7.29%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2445元，開市報2445元，升2.77%。

恒安（1044）：副主席許連捷辭世未對營運造成影響。開市報20.75元，無升跌。

復星醫藥（2196）斥5.17億元增持復宏漢霖（2696）至63.43%。開市報14.12元，升1%。

京東（9618）：今起所有超時20分鐘以上外賣訂單全部免單。開市報132元，跌5.17%。

彭永東擬捐贈900萬股貝殼（2423）股票。開市報51.25元，跌1.35%。

騰訊（0700）擬投資6.5億美元在沙特和印尼建數據中心。開市報460元，升0.44%。

內地首季智能手機出貨量增3.3%，小米（1810）登榜首。開市報42.45元，升1.19%。

破頂股表現

破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2445元，開市報2445元，升2.77%；價值黃金（3081）創上市新高，見80.16元，開市報80.16元，升2.64%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見310元，開市報310元，升0.98%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見49.6元，開市報49.6元，升2.27%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見18.11元，開市報18.11元，升5.17%；亞太資源（1104）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升4.17%；山東黃金（1787）創52周高，見26.2元，開市報26.2元，升9.39%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見1.11元，開市報1.11元，升4.72%；榮智控股（6080）創52周高，見0.223元，開市報0.223元，升14.95%；榮昌生物（9995）創52周高，見36.05元，開市報36.05元，升8.26%。

異動股

上升異動股，包括，赤峰黃金（6693）開市報34.15元，升14.98%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報5.68元，升14.98%；榮智控股（6080）創52周高，見0.223元，開市報0.223元，升14.95%；京城機電股份（0187）開市報4.48元，升14.87%；壇金礦業（0621）開市報0.085元，升14.86%；龍資源（1712）開市報3.89元，升14.75%；中國上城（2330）開市報0.137元，升14.17%；萬達酒店發展（0169）開市報0.53元，升13.98%；金石控股集團（1943）開市報0.415元，升13.7%；大同集團（0544）開市報0.068元，升13.33%；移卡（9923）開市報8元，升11.11%。

下跌異動股，包括，ＦＡ三星比特幣（3135）開市報25元，跌13.97%；中國通才教育（2175）開市報2.57元，跌9.19%；佳兆業美好（2168）開市報1.53元，跌7.27%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.043元，跌6.52%；兌吧（1753）開市報0.162元，跌5.26%；京東（9618）開市報132元，跌5.17%。

 

其他報道

富瑞：小米仍是中國科技股首選 因關稅和ADR退市風險較低

港股ADR跌311點 夜期低水110點 美期升亞股跌 新東方、中興等業績

金價再創新高 高見3444美元 美匯指數昨見3年低

北水增持中國儒意 減持中石化