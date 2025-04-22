恒指今早低開91點或0.43%，報21303點，大市成交金額26億元；國指今早低開31點或0.4%，報7866點。恒生科技指數開市報4854點，跌0.67%。上升股份比例為9.5%，下跌為7.66%，無升跌為82.83%。
藍籌21隻升，41隻下跌，21隻無升跌。紫金礦業（2899）升5.11%，報18.1元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌5.17%，報132元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，16隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報28.5元，升4.2%；跌幅最大的是京東（9618）開市報132元，跌5.17%。
恒指續高於100天線(21278.75點)。科指續高於10天線(4790.84點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）開市報34.65元，跌1.98%。
中興通訊（0763）開市報21.75元，升1.87%。
安德利果汁（2218）開市報10.58元，無升跌。
中達集團控股（0139）開市報0.039元，無升跌。
中鋁國際（2068）開市報2.03元，跌0.49%。
重慶鋼鐵股份（1053）無成交，報0.79元。
浙江世寶（1057）開市報2.87元，升1.41%。
金價再創新高 高見3444美元 美匯指數昨見3年低。
黃金股
紫金礦業（2899）開市報18.1元，升5.11%。
招金礦業（1818）開市報20.3元，升7.29%。
SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2445元，開市報2445元，升2.77%。
恒安（1044）：副主席許連捷辭世未對營運造成影響。開市報20.75元，無升跌。
復星醫藥（2196）斥5.17億元增持復宏漢霖（2696）至63.43%。開市報14.12元，升1%。
京東（9618）：今起所有超時20分鐘以上外賣訂單全部免單。開市報132元，跌5.17%。
彭永東擬捐贈900萬股貝殼（2423）股票。開市報51.25元，跌1.35%。
騰訊（0700）擬投資6.5億美元在沙特和印尼建數據中心。開市報460元，升0.44%。
內地首季智能手機出貨量增3.3%，小米（1810）登榜首。開市報42.45元，升1.19%。
破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2445元，開市報2445元，升2.77%；價值黃金（3081）創上市新高，見80.16元，開市報80.16元，升2.64%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見310元，開市報310元，升0.98%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見49.6元，開市報49.6元，升2.27%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見18.11元，開市報18.11元，升5.17%；亞太資源（1104）創52周高，見1.25元，開市報1.25元，升4.17%；山東黃金（1787）創52周高，見26.2元，開市報26.2元，升9.39%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見1.11元，開市報1.11元，升4.72%；榮智控股（6080）創52周高，見0.223元，開市報0.223元，升14.95%；榮昌生物（9995）創52周高，見36.05元，開市報36.05元，升8.26%。
異動股
上升異動股，包括，赤峰黃金（6693）開市報34.15元，升14.98%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報5.68元，升14.98%；榮智控股（6080）創52周高，見0.223元，開市報0.223元，升14.95%；京城機電股份（0187）開市報4.48元，升14.87%；壇金礦業（0621）開市報0.085元，升14.86%；龍資源（1712）開市報3.89元，升14.75%；中國上城（2330）開市報0.137元，升14.17%；萬達酒店發展（0169）開市報0.53元，升13.98%；金石控股集團（1943）開市報0.415元，升13.7%；大同集團（0544）開市報0.068元，升13.33%；移卡（9923）開市報8元，升11.11%。
下跌異動股，包括，ＦＡ三星比特幣（3135）開市報25元，跌13.97%；中國通才教育（2175）開市報2.57元，跌9.19%；佳兆業美好（2168）開市報1.53元，跌7.27%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.043元，跌6.52%；兌吧（1753）開市報0.162元，跌5.26%；京東（9618）開市報132元，跌5.17%。
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