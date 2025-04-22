恒指今早低開91點或0.43%，報21303點，大市成交金額26億元；國指今早低開31點或0.4%，報7866點。恒生科技指數開市報4854點，跌0.67%。上升股份比例為9.5%，下跌為7.66%，無升跌為82.83%。