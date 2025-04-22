他計劃於周二晚些時候啟程前往華盛頓，將代表日本出席包括二十國集團(G-20)和國際貨幣基金組織(IMF)春季會議在內的一系列會議。他表示，與貝森特的會晤時間仍在討論中。

加藤勝信表示，日本正與其他國家進行接觸，商討如何在華盛頓出席會議期間最好地傳達對關稅影響的共同擔憂，這意味著美國將因其貿易保護主義政策擾亂全球商貿而受到批評。世界貿易組織(WTO)上周下調對今年商品貿易的預測，料今年全球商品貿易量將下降0.2%，此前預期為增長2.7%。

加藤勝信稱，「我認為每個人都擔心關稅對全球經濟和資本市場的影響」，「我們認同這些看法，並認為密切合作以減少不確定性至關重要」。

特朗普過去曾批評日本，認為該國在操縱匯率以獲得貿易優勢。日本當局去年花費了數十億美元試圖支撐日圓。

日圓升值。每美元兌日圓曾貶值最多0.15%，是4月21日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.2%。貶值至140.65日圓，是4月21日140.48日圓後最弱。現報140.69日圓，貶值0.12%。連續貶值3日，累計貶值1.74日圓，對上一次連續貶值3日是4月14日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.14%，是4月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.15%。暫曾升值至5.5165，是4月21日5.5229後最強。現報5.5162，升0.14%。連續升值3日，累計升值0.0643，對上一次連續升值3日是4月14日。

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