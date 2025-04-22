彭博社報道，日本財務大臣加藤勝信表示，他計劃本周在華盛頓與美國財長貝森特會晤時就匯率問題展開密切討論。加藤勝信稱，「我和財長貝森特在匯率問題上保持著密切聯繫，我想藉此機會在訪問期間展開進一步討論」。
他計劃於周二晚些時候啟程前往華盛頓，將代表日本出席包括二十國集團(G-20)和國際貨幣基金組織(IMF)春季會議在內的一系列會議。他表示，與貝森特的會晤時間仍在討論中。
加藤勝信表示，日本正與其他國家進行接觸，商討如何在華盛頓出席會議期間最好地傳達對關稅影響的共同擔憂，這意味著美國將因其貿易保護主義政策擾亂全球商貿而受到批評。世界貿易組織(WTO)上周下調對今年商品貿易的預測，料今年全球商品貿易量將下降0.2%，此前預期為增長2.7%。
加藤勝信稱，「我認為每個人都擔心關稅對全球經濟和資本市場的影響」，「我們認同這些看法，並認為密切合作以減少不確定性至關重要」。
特朗普過去曾批評日本，認為該國在操縱匯率以獲得貿易優勢。日本當局去年花費了數十億美元試圖支撐日圓。
日圓升值。每美元兌日圓曾貶值最多0.15%，是4月21日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.2%。貶值至140.65日圓，是4月21日140.48日圓後最弱。現報140.69日圓，貶值0.12%。連續貶值3日，累計貶值1.74日圓，對上一次連續貶值3日是4月14日。
每百日圓兌港元曾升值最多0.14%，是4月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.15%。暫曾升值至5.5165，是4月21日5.5229後最強。現報5.5162，升0.14%。連續升值3日，累計升值0.0643，對上一次連續升值3日是4月14日。
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