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港元拆息普遍向上 1個月離岸人民幣HIBOR創新低 Shibor普遍向下

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升1.89點子至3.60101%，是4月15日後最高，當日報3.6128%。對上一次終止3連跌是4月10日，當日拆息報3.51137%。另外，彭博社報道，1個月離岸人民幣香港銀行同業拆息跌至2013年有紀錄最低，跌至1.46030%，跌11基點；3個月息亦創新低，見1.75394%，跌5基點。

港元現報7.7584元升值10點子，曾貶值最多24點子，報7.7618元，亦曾升值最多14點子，報7.758元，是4月16日7.7562元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.99點子至3.33179%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升5.83點子至3.35833%，是4月14日後最高；2星期HIBOR升0.5點子至3.405%，是4月14日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.56點子至3.85036%，是4月11日後最低；6個月期HIBOR無升跌報3.9%，是4月17日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4%，是4月17日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增36.09億元，至總數19845.97億元，是2月4日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增34.6億元，至總數6137.95億元，是2月10日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.74億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.49億元，至總數13129.21億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減30.78億元，至總數12007.01億元，是3月25日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.12貶值0.158點或0.16%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31859%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.7365%，維持不變。

對上一次維持不變。是2025年1月01日，當日利差報0.2469%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.7點子至1.709%，是4月18日後最低；1星期Shibor跌1點子至1.67%，是4月18日後最低；2星期Shibor升0.3點子至1.8%，是4月9日後最高；1個月期Shibor跌0.4點子至1.754%，是2月17日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.768%，是2月17日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.768%，是2月17日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.768%，是2月14日後最低。

 