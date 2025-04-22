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恒指半日跌7點 科指跌0.5% 北水流入50億元

特朗普在研究能否免去鮑威爾的聯儲局主席職務，美股下跌、金價創新高，今早美期上升，亞股個別發展，日、台、深成、港股下跌，滬深300、上證、韓股上升。

恒指今早低開91點，高位升51點，低位跌204點，高低波幅256點。上升股份比例為32.45%，下跌為24.94%，無升跌為42.6%。

恒指半日跌7點或0.04%，報21387點，大市成交金額1378億元；國指跌9點或0.12%，報7887點。恒生科技指數收報4863點，跌0.5%。

藍籌股成交金額567.85億元，佔大市成交41.2%；科指成份股成交金額392.21億元，佔大市成交28.46%；國指成份股成交金額517.4億元，佔大市成交37.54%。

24隻雙櫃台股，總成交0.46億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.22%，至124.88億元，佔大市成交9.06%。牛熊證成交金額46.36億元，增加1.12%；窩輪成交金額78.51億元，減少7.13%。

藍籌51隻升，30隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.33%，收報23.5元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌6.61%，收報130元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報43.7元，升4.17%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.1元，跌9.66%。

恒指續高於100天線(21279.59點)。科指續高於10天線(4791.67點)。

北水南下合計淨流入50.84億元，較上日增加120.19%，淨流入金額是4月16日78.93億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入399.62億元，對上一次連續6日淨流入是3月28日。北水本月累計流入1708.92億元，按月增加6.62%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）647.81億元，較上日減28.13%，佔香港市場成交額由上日的23.42%增至23.5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報34元，跌3.82%。

中興通訊（0763）收報21.55元，升0.94%。

安德利果汁（2218）收報10.18元，跌3.78%。

中達集團控股（0139）收報0.037元，跌5.13%。

中鋁國際（2068）收報1.89元，跌7.35%。

重慶鋼鐵股份（1053）收報0.81元，升2.53%。

浙江世寶（1057）收報2.93元，升3.53%。

金價再創新高，高見3444美元，美匯指數昨見3年低。

黃金股

紫金礦業（2899）收報18.16元，升5.46%。

招金礦業（1818）創上市新高，見20.85元，收報20.7元，升9.41%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2500元，收報2497元，升4.96%。

恒安（1044）：副主席許連捷辭世未對營運造成影響。收報21元，升1.2%。

復星醫藥（2196）斥5.17億元增持復宏漢霖（2696）至63.43%。收報14.36元，升2.72%。

京東（9618）：今起所有超時20分鐘以上外賣訂單全部免單。收報130元，跌6.61%。

彭永東擬捐贈900萬股貝殼（2423）股票。收報52元，升0.1%。

騰訊（0700）擬投資6.5億美元在沙特和印尼建數據中心。收報454.4元，跌0.79%。

內地首季智能手機出貨量增3.3%，小米（1810）登榜首。收報43.7元，升4.17%。

融創（1918）獲持有境外債26%債權人支持重組，續邀債權人支持。收報1.64元，升3.8%。

同程旅行（0780）出資26.97億收購萬達酒店旗下高端酒店品牌組合。收報20.1元，跌9.66%。

香港科技探索（1137）副主席王維基：寧能力不逮而敗，絕不願不戰而逃，賣盤收錢走人。收報1.83元，升3.98%。

Niraku（1245）斥1900萬收購岩手郡旅館擴酒店業務。收報0.169元，無升跌。

京東（9618）推澳門自營商品自提免運費服務。收報130元，跌6.61%。

順豐（6936）今年3月收入升近一成至近237億元人幣。收報36.4元，升2.82%。

六福（0590）上季同店銷售跌10%，本月港澳市場見單位數升幅。收報17.36元，升13.46%。

恒隆地產（0101）與房委會合作，青年創業家免租6個月入駐商場。收報6.07元，升0.17%。

雅生活（3319）逾6000萬人幣購母企環保業務，修訂股息政策每年最少派25%盈利。雅生活老臣子黃奉潮辭任執董。收報2.81元，升11.07%。

太航（2343）：今年首季日均營運活動利潤升61%，貿易戰觸發噸位航距增加。收報1.73元，升2.98%。

博駿教育（1758）盈警，料中期虧損至多1080萬元人幣。收報0.21元，無升跌。

中聯通（0762）首季按年多賺5.6%，移動用戶淨增748萬戶。收報8.56元，跌1.38%。

裕元（0551）料上季盈利倒退最多25%至7500萬美元。收報10.46元，跌5.94%。

中國鐵塔（0788）首季純利升8.6%。收報10.94元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.8元，收報11.44元，跌0.52%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.46元，收報2.46元，升2.5%；招金礦業（1818）創上市新高，見20.85元，收報20.7元，升9.41%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見59.25元，收報56.7元，升3.47%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見21元，收報16.18元，跌8.59%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見25.35元，收報24.75元，升18.71%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.8元，收報0.78元，升1.3%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見174元，收報172.8元，升5.05%；映恩生物（9606）創上市新高，見232.8元，收報225.2元，升12.6%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2500元，收報2497元，升4.96%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9205元，收報9205元，升0.55%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.85元，收報1116.85元，升0.15%；價值黃金（3081）創上市新高，見82.2元，收報82.18元，升5.22%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1180.05元，收報1180.05元，升0.1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見580.8元，收報580.8元，升0.38%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見10.57元，收報10.57元，升4.97%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見319元，收報319元，升3.91%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2331元，收報2331元，升4.06%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見76.6元，收報76.6元，升4.27%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見50元，收報50元，升3.09%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見18.94元，收報18.9元，升9.76%；煤氣（0003）創52周高，見6.97元，收報6.93元，升0.43%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見6.97元，收報6.93元，升0.43%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.12元，收報0.118元，升5.36%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.6元，收報0.52元，升11.83%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.4元，收報0.395元，升8.22%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.09元，收報0.08元，升8.11%；中國東方教育（0667）創52周高，見5.52元，收報5.51元，升6.37%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）創52周高，見0.85元，收報0.83元，升13.7%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8.19元，收報8.07元，升0.37%；國際資源（1051）創52周高，見5.82元，收報5.69元，跌1.04%。

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見6.97元，收報6.93元，升0.43%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.129元，收報0.13元，跌5.8%；正商實業（0185）低見0.062元，收報0.068元，跌6.85%；資本界金控（0204）低見0.033元，收報0.039元，跌13.33%；思派健康（0314）低見4.07元，收報4.4元，升6.8%；華音國際控股（0989）低見0.196元，收報0.196元，跌1.01%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.111元，收報0.121元，跌1.63%；大洋集團（1991）低見0.053元，收報0.067元，升3.08%；麥迪森控股（8057）低見0.068元，收報0.068元，跌18.07%；百利達集團控股（8179）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；信義儲電（8328）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，跌2.52%；進智公共交通（0077）低見0.43元，收報0.43元，跌4.44%；REGAL INT'L（0078）低見0.5元，收報0.51元，跌10.53%；星光集團（0403）低見0.171元，收報0.18元，跌2.17%；藍河控股（0498）低見0.06元，收報0.068元，跌5.56%；興勝創建（0896）低見0.23元，收報0.235元，跌2.08%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；隆成金融（1225）低見0.106元，收報0.106元，跌13.82%；瑞慈醫療（1526）低見0.9元，收報0.94元，跌14.55%；標準發展集團（1867）低見0.138元，收報0.139元，跌7.95%。

異動股

上升異動股，包括，建鵬控股（1722）收報0.067元，升109.38%；大同集團（0544）收報0.119元，升98.33%；心泰醫療（2291）停牌；泰凌醫藥（1011）收報0.37元，升37.04%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見1.45元，收報1.38元，升30.19%；REF HOLDINGS（1631）收報0.26元，升29.35%；樂氏國際控股（1529）收報0.3元，升24.48%；美中嘉和（2453）收報7.84元，升24.25%；來凱醫藥－Ｂ（2105）收報14.04元，升22.51%；順興集團控股（1637）創52周高，見0.159元，收報0.159元，升22.31%；天任集團（1429）收報0.039元，升21.88%。

下跌異動股，包括，申港控股（8631）收報0.31元，跌31.87%；雋泰控股（0630）收報0.048元，跌22.58%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.068元，收報0.068元，跌18.07%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.52元，跌17.46%；中國集成控股（1027）收報0.81元，跌17.35%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.052元，跌16.13%；禮建德集團（8455）收報0.043元，跌15.69%；民生國際（0938）收報0.76元，跌15.56%；瑞慈醫療（1526）見52周低0.9元，收報0.94元，跌14.55%；圓美光電（8311）平上市低位0.023元，收報0.024元，跌14.29%；卡撒天嬌（2223）收報0.275元，跌14.06%。

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