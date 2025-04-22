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半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增17倍

大市半日沽空金額203.35億元，較上日增加19.74%，沽空金額佔大市成交比率為14.75%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）39.07億元，較上日增加1757%，上日流通股份減0.99%或352.29萬個，至3.49億個，是4月16日後最少，當日達3.53億個。

盈富基金（2800）上日流通股份增0.3%或1800萬個，至58.56億個，是4月15日後最多，當日達58.9億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.19%或1700萬個，至85.78億個，是4月15日後最多，當日達87.03億個。

沽空增幅最多的股份為，中銀香港－Ｒ（82388）增加5448.54%，至152.58萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＬ二南方滬深三（7233）減少99.82%，至1003元。

藍籌當中，沽空比率最高的是信義光能（0968）沽空比率53.27%。科指股沽空比率最高的是攜程（9961）沽空比率33.38%。

其餘請看附圖。

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