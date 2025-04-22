恒基地產（0012）創辦人李兆基上月離世，恒地今日布，將將舉辦《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》，邀公眾透過展覽緬懷李兆基傳奇的一生。展覽將於2025年5月1日 至5日在中環The Henderson頂層全玻璃天幕宴會廳Cloud 39舉行，免費開放，現已接受預約。
恒地表示，李兆基自1976年起出任集團主席，至2019年榮休，他不僅是家中的慈愛父親及祖父、員工敬重的好老闆、摯友心中的「四哥」，更是香港市民親切的「四叔」。和光同塵出自《道德經》，老子在描述「道」時提到：「和其光，同其塵」，意為道調和萬物光芒 ，混同於塵世，內斂智慧，外顯平凡。形容人雖然有巨大成就，但為人謙遜包容，與人和諧共存。
展覽將於2025年5月1日至5日免費開放，每場參觀時段為30分鐘，公眾即日起可預約登記，名額以先到先得方式分配。每組登記最多4人，成功預約者將收到包含入場二維碼的確認電郵 ，每個二維碼限一人使用。展覽現場預留少量名額供有需要人士即場登記。
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