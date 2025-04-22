恒指今早低開91點，高位升197點，低位跌204點，高低波幅402點。上升股份比例為43.69%，下跌為23.16%，無升跌為33.13%。

恒指收市升167點或0.78%，報21562點，大市成交金額2513億元，較上日增加30.65%，是4月14日2533.89億元成交後最多；國指升53點或0.68%，報7950點。恒生科技指數收報4899點，升0.24%。

藍籌股成交金額1125.95億元，佔大市成交44.8%；科指成份股成交金額755.13億元，佔大市成交30.04%；國指成份股成交金額1013.56億元，佔大市成交40.33%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.91%，至148.53億元，佔大市成交5.9%。牛熊證成交金額61.59億元，增加34.33%；窩輪成交金額86.94億元，增加2.83%。

藍籌63隻升，18隻下跌，2隻無升跌。石藥（1093）升8.81%，收報6.05元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌6.32%，收報130.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）收報44.4元，升5.84%；跌幅最大的是京東（9618）收報130.4元，跌6.32%。

恒指續高於100天線(21281.34點)。科指續高於10天線(4795.28點)。

北水南下合計淨流入213.6億元，較上日增加825.2%，淨流入金額是4月9日355.86億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入562.39億元，對上一次連續6日淨流入是3月28日。北水本月累計流入1871.69億元，按月增加16.77%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1256.56億元，較上日增39.38%，佔香港市場成交額由上日的23.42%增至24.99%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.92%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為1.71%。高見21592.67點，是4月15日21603.52點後最高。今日收市報21562.32點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升2日，累計升505.34點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月14日。

科指曾升最多0.66%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為2.38%。高見4919.74點，是4月15日5057.81點後最高。今日收市報4899.21點，是4月15日後收市新高，當日報4981.6點。連升2日，累計升102.93點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月9日。

國指曾升最多0.84%，是4月17日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見7963.99點，是4月15日8031.4點後最高。今日收市報7950.79點，是4月15日後收市新高，當日報7982.88點。連升2日，累計升171.78點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月9日。

午後消息股表現

寧德時代第二代神行超充電池 5分鐘充電續航超越比亞迪（1211）。收報375.8元，升2.68%。

匯豐伙華泰證券（6886）拓財富管理及跨境業務等合作。收報11.22元，升2.56%。

恒地（0012）創辦人李兆基生平展下月於The Henderson頂層舉辦 免費開放予公眾。收報21.2元，升1.44%。

京東（9618）大戰美團（3690） 劉強東化身車手送外賣。收報130.4元，跌6.32%。

招金礦業（1818）半日升一成 上季多賺1.9倍。創上市新高，見20.85元，收報20元，升5.71%。

津上精密機床（1651）盈喜 料全年多賺60%。收報21元，升11.7%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報34.4元，跌2.69%。

中興通訊（0763）收報21.65元，升1.41%。

安德利果汁（2218）收報10.22元，跌3.4%。

中達集團控股（0139）收報0.035元，跌10.26%。

中鋁國際（2068）收報1.86元，跌8.82%。

重慶鋼鐵股份（1053）收報0.8元，升1.27%。

浙江世寶（1057）收報3.03元，升7.07%。

金價再創新高，高見3444美元，美匯指數昨見3年低。

黃金股

紫金礦業（2899）收報18.02元，升4.65%。

招金礦業（1818）創上市新高，見20.85元，收報20元，升5.71%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2504元，收報2500元，升5.09%。

恒安（1044）：副主席許連捷辭世未對營運造成影響。收報21.15元，升1.93%。

復星醫藥（2196）斥5.17億元增持復宏漢霖（2696）至63.43%。收報14.54元，升4.01%。

京東（9618）：今起所有超時20分鐘以上外賣訂單全部免單。收報130.4元，跌6.32%。

彭永東擬捐贈900萬股貝殼（2423）股票。收報51.7元，跌0.48%。

騰訊（0700）擬投資6.5億美元在沙特和印尼建數據中心。收報460.4元，升0.52%。

內地首季智能手機出貨量增3.3%，小米（1810）登榜首。收報44.4元，升5.84%。

融創（1918）獲持有境外債26%債權人支持重組，續邀債權人支持。收報1.6元，升1.27%。

同程旅行（0780）出資26.97億收購萬達酒店旗下高端酒店品牌組合。收報20.9元，跌6.07%。

香港科技探索（1137）副主席王維基：寧能力不逮而敗，絕不願不戰而逃，賣盤收錢走人。收報1.81元，升2.84%。

Niraku（1245）斥1900萬收購岩手郡旅館擴酒店業務。收報0.171元，升1.18%。

恒大汽車（0708）接獲聯交所復牌指引，明年9月底前無法復牌或被除牌。停牌。

京東（9618）推澳門自營商品自提免運費服務。收報130.4元，跌6.32%。

順豐（6936）今年3月收入升近一成至近237億元人幣。收報36.8元，升3.95%。

六福（0590）上季同店銷售跌10%，本月港澳市場見單位數升幅。收報17.1元，升11.76%。

恒隆地產（0101）與房委會合作，青年創業家免租6個月入駐商場。收報6.13元，升1.16%。

雅生活（3319）逾6000萬人幣購母企環保業務，修訂股息政策每年最少派25%盈利。雅生活老臣子黃奉潮辭任執董。收報2.79元，升10.28%。

太航（2343）：今年首季日均營運活動利潤升61%，貿易戰觸發噸位航距增加。收報1.72元，升2.38%。

博駿教育（1758）盈警，料中期虧損至多1080萬元人幣。收報0.21元，無升跌。

中聯通（0762）首季按年多賺5.6%，移動用戶淨增748萬戶。收報8.61元，跌0.81%。

裕元（0551）料上季盈利倒退最多25%至7500萬美元。收報10.58元，跌4.86%。

中國鐵塔（0788）首季純利升8.6%。收報11.04元，升0.91%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.8元，收報11.52元，升0.17%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.5元，收報2.47元，升2.92%；招金礦業（1818）創上市新高，見20.85元，收報20元，升5.71%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見59.25元，收報55.5元，升1.28%；HSSP INTL（3626）創上市新高，見21元，收報15.82元，跌10.62%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見25.35元，收報24.2元，升16.07%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.8元，收報0.77元，無升跌；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見176.4元，收報175.9元，升6.93%；映恩生物（9606）創上市新高，見234.6元，收報219.6元，升9.8%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2504元，收報2500元，升5.09%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9205元，收報9156.25元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.85元，收報1116.85元，升0.15%；價值黃金（3081）創上市新高，見82.26元，收報81.54元，升4.4%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1180.2元，收報1180.2元，升0.11%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見580.8元，收報580.8元，升0.38%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見10.57元，收報10.53元，升4.57%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1094.6元，收報1094.6元，升0.05%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見321.7元，收報321.1元，升4.59%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2345元，收報2345元，升4.69%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見77.74元，收報77元，升4.82%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見50.3元，收報50.3元，升3.71%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見19元，收報18.68元，升8.48%；煤氣（0003）創52周高，見6.97元，收報6.96元，升0.87%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見6.97元，收報6.96元，升0.87%；達力集團（0029）創52周高，見13元，收報12.98元，升6.05%；中國北大荒（0039）創52周高，見0.129元，收報0.123元，升9.82%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.6元，收報0.51元，升9.68%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.4元，收報0.39元，升6.85%；利基控股（0240）創52周高，見1.14元，收報1.14元，升4.59%；美蘭空港（0357）創52周高，見10.34元，收報10.3元，升4.89%；南順（香港）（0411）創52周高，見10.1元，收報10.1元，升2.12%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.09元，收報0.077元，升4.05%。

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見6.97元，收報6.96元，升0.87%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.122元，收報0.127元，跌7.97%；正商實業（0185）低見0.062元，收報0.067元，跌8.22%；資本界金控（0204）低見0.033元，收報0.037元，跌17.78%；思派健康（0314）低見4.07元，收報4.22元，升2.43%；天業節水（0840）低見0.121元，收報0.121元，跌6.2%；華音國際控股（0989）低見0.196元，收報0.196元，跌1.01%；天璽曜１１（1010）低見0.061元，收報0.075元，跌21.88%；宏安地產（1243）低見0.03元，收報0.034元，升3.03%；景瑞控股（1862）低見0.013元，收報0.014元，跌17.65%；貓屎咖啡控股（1869）低見0.111元，收報0.121元，跌1.63%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，福萊特玻璃（6865）低見8.15元，收報8.37元，跌0.36%；渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，跌2.52%；進智公共交通（0077）低見0.425元，收報0.43元，跌4.44%；REGAL INT'L（0078）低見0.5元，收報0.53元，跌7.02%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.36元，收報0.37元，跌7.5%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；星光集團（0403）低見0.171元，收報0.179元，跌2.72%；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；藍河控股（0498）低見0.06元，收報0.07元，跌2.78%；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，東京中央拍賣（1939）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升200%；REF HOLDINGS（1631）創52周高，見0.57元，收報0.56元，升178.61%；大同集團（0544）收報0.102元，升70%；建鵬控股（1722）收報0.054元，升68.75%；順興集團控股（1637）創52周高，見0.198元，收報0.198元，升52.31%；心泰醫療（2291）停牌；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見1.56元，收報1.56元，升47.17%；偉俊集團控股（1013）收報0.154元，升40%；泰凌醫藥（1011）收報0.375元，升38.89%；廣泰國際控股（0844）收報0.345元，升38%；廣聯科技控股（2531）收報10.52元，升31.17%。

下跌異動股，包括，時時服務（8181）收報0.058元，跌25.64%；皇冠環球集團（0727）收報1.11元，跌25.5%；長城微光（8286）收報0.084元，跌22.22%；瑞和數智（3680）創上市新低，見0.445元，收報0.46元，跌22.03%；天璽曜１１（1010）創上市新低，見0.061元，收報0.075元，跌21.88%；博安生物（6955）收報11元，跌20.06%；禮建德集團（8455）收報0.041元，跌19.61%；雋泰控股（0630）收報0.05元，跌19.35%；MOS HOUSE（1653）見52周低0.255元，收報0.26元，跌18.75%；建業地產（0832）收報0.097元，跌17.8%。

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