總就業人數下跌1.68萬人至369.27萬人；同期的總勞動人口亦減少約5800人至381.55萬人。失業人數（不經季節性調整）增加1.11萬人至12.28萬人，同期的就業不足人數增加約2000人至4.27萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲。不過，內地經濟在中央政府的提振措施下繼續增長，加上特區政府持續推出各項促進經濟增長和支持企業的政策措施，預計會為勞工需求提供支持。

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