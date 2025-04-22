大市全日沽空金額473.23億元，較上日增加65.14%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.89%升至18.82%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）97.05億元，較上日增加2898%，上日流通股份減0.99%或352.29萬個，至3.49億個，是4月16日後最少，當日達3.53億個。
盈富基金（2800）上日流通股份增0.3%或1800萬個，至58.56億個，是4月15日後最多，當日達58.9億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.19%或1700萬個，至85.78億個，是4月15日後最多，當日達87.03億個。
沽空增幅最多的股份為，ＰＰ科創５０（3151）增加23869.79%，至31.97萬元；沽空減幅最多的股份為，渤海銀行（9668）減少98.53%，至4450元。
藍籌當中，沽空比率最高的是信義光能（0968）沽空比率52.79%。科指股沽空比率最高的是百度（9888）沽空比率35.41%。
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