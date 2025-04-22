彭博社引述知情人士消息指，儘管中美關係緊張且市場動盪持續，内地少兒編程教育公司核桃編程（Walnut Coding）仍在考慮在美國上市並籌集約1億美元（約7.8億港元）。該公司此前曾獲私募股權公司KKR和高瓴資本支持。核桃科技拒絕置評。
報道指出，除核桃科技外，雲計算科技企業雲天暢想（cloudsky）、一站式電商服務提供商再惠（Zaihui）和HR SaaS科技服務商眾合雲科（Zhonghe Group）都在探索上市並籌集1億美元的可能性。知情人士表示，有關考慮正在進行，最終上述公司也可能選擇不進行交易。上述三間公司不予置評。
報道續指，在中美貿易戰背景下，美國市場的高流動性對中國公司仍具有吸引力。
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