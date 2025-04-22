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信和支持「共築．創業家2.0」計劃 開放放旗下各區10個零售點

信和集團宣布與香港房屋委員會深化合作，支持「共築．創業家2.0」計劃，旨在為本地青年創業家提供實踐商業構想的平台，降低創業門檻，同時推動本港零售業創新發展。信和集團認同計劃核心理念，期望透過整合集團資源，為青年創業者提供更靈活及支援性的營商環境，促進青年多元化發展，實現商界、居民、商戶與社區互惠共贏。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，信和集團一直致力構建可持續的創業生態，支持青年創業發展。是次與房委會攜手，期望為香港培育更多具活力的新興企業；希望透過此計劃，讓年輕創業家在商場實戰中累積經驗，盡展所長。

根據房委會資料，計劃目前已獲得10多家商業機構支持，預計將提供共約40間商舖及特色零售空間；其中，信和集團將撥出旗下商場合共9個舖位及1個特色零售空間(佔整個計劃25%零售點)，總面積約7000方呎，是「共築．創業家2.0」計劃開展時提供最多零售點的發展商。

參與旗艦商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地，以及中港城、藍灣廣場、朗壹廣場及沙田商業中心等，所有舖位已經配備基本設施，如電力供應、照明及基礎裝修，有助創業者節省初期成本。

為進一步支持青年創業，集團推出兩大關鍵支援措施。第一是豁免底租，減輕創業初期的 固定租金負擔；其次設立彈性分成機制，營運初期採用優惠分成比例，待業務穩定上揚後 逐步調整，確保創業者能夠適應市場。

 

 

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