最常見的3級或以上治療相關不良事件，以發生率超過5%計，包括血小板數量降低、過敏、貧血、中性粒細胞減少及肝功能異常。只有1名患者因4級肝功能異常而停止治療，沒有患者因治療相關不良事件死亡。

該集團又指，中國國家藥品監督管理局（國家藥監局）已將賽沃替尼納入突破性治療藥物品種，用於治療既往接受過至少兩線標準療法失敗的MET擴增的局部晚期，或轉移性胃癌或胃食管結合部（GEJ）腺癌患者。如果研究取得積極結果，其有望於2025年年底在中國啟動向國家藥監局遞交賽沃替尼用於治療胃癌的上市許可申請。

和黃醫藥今日股價收報24.7元，升11.77%，成交額達2.38億元。

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