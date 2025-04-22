和黃醫藥（0013）表示，賽沃替尼用於治療MET擴增胃癌患者的II期研究的註冊階段已完成患者入組，共有64名患者納入。於美國癌症研究協會（AACR）年會上公佈的該研究的中期分析結果顯示，經獨立審查委員會確認的ORR（客觀緩解率）為45%，而在高MET基因拷貝數的患者中ORR為50%，4個月時的緩解持續時間率為85.7%。
最常見的3級或以上治療相關不良事件，以發生率超過5%計，包括血小板數量降低、過敏、貧血、中性粒細胞減少及肝功能異常。只有1名患者因4級肝功能異常而停止治療，沒有患者因治療相關不良事件死亡。
該集團又指，中國國家藥品監督管理局（國家藥監局）已將賽沃替尼納入突破性治療藥物品種，用於治療既往接受過至少兩線標準療法失敗的MET擴增的局部晚期，或轉移性胃癌或胃食管結合部（GEJ）腺癌患者。如果研究取得積極結果，其有望於2025年年底在中國啟動向國家藥監局遞交賽沃替尼用於治療胃癌的上市許可申請。
和黃醫藥今日股價收報24.7元，升11.77%，成交額達2.38億元。
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