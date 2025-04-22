長江生命科技（0775）公布，將於全球具權威地位的美國癌症研究協會 (AACR)年會中，展示研發中之癌症疫苗最新研究數據。
美國癌症研究協會年會將於今年4月25日至30日於美國芝加哥舉行。屆時長江生命科技將展示研發中癌症疫苗之臨床前研究數據，分別為針對黑色素瘤優先表現抗原 (Preferentially Expressed Antigen in Melanoma「PRAME」) 、細胞程式性死亡-配體 1 (programmed death-ligand 1「PD-L1」)、B7-H3 免疫檢查點(B7 homolog 3 「B7-H3」)，以及Claudin 6 蛋白質。
此外，長江生命科技將與研究合作機構共同展出兩塊展板，介紹用以設計癌症疫苗的人工智能（AI）驅動平台。
長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，期望這些具潛力的疫苗及其他癌症疫苗能邁向進一步之研發階段。杜又指，對利用
人工智能(AI)平台設計癌症疫苗的進度感雀躍，運用 AI 設計的疫苗有更大機會產生免疫性及更具臨床效益，可望加快推動研發成果。
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