moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

OneDegree：目標今年全年錄盈利

虛擬保險公司OneDegree今日正式成立5周年。集團將推出手機應用程式「陪胖日記」及OneDegree寵物百貨，為下一個發展階段奠下堅實基礎。

OneDegree同時宣布推出首年保費折扣優惠，2025年4月22日至24日於OneDegree官方網站投保並輸入優惠碼，即可獲得首年保費5折優惠，每投保一份保單，即可獲贈OneDegree x Hello Kitty獨家帆布袋一個，多買多送。

OneDegree指，去年全年收入超過2.4億元，較2020年年初開業時增長27倍，2020年至2024年複合增長率達131%。2024年整體客戶數目較2023年持續增長25%。公司於2024年10月公布第三季度首錄盈利，為市場上4間虛擬保險公司之中，唯一公布錄得季度收支平衡的虛擬保險公司。

OneDegree副行政總裁周美華表示，在營運效益進一步改善、持續改良保險產品，及開啟新的收入來源的情況下，對今年的盈利表現相當有信心，目標2025年全年可錄得盈利。

 

其他報道

證監會禁群益期貨前負責人員高政雍重投業界6個月

鈞達新能源周一通過上市聆訊

長江生命科技將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據

和黃醫藥料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請  股價升近12%

信和支持「共築．創業家2.0」計劃 開放放旗下各區10個零售點

屈臣氏擴大碳補償計劃 抵消超過4,000噸二氧化碳排放

核桃編程據報擬赴美上市 集資1億美元

全日沽空金額增65% 恒生中國企業沽空增28倍

港最新失業率維持3.2% 符預期

澳門復活節檔期日均13萬旅客 4日共錄52萬旅客入境按年增28%

恒指收市升167點 科指升0.2% 北水流入近兩周最多

滬指連升兩個交易日 收漲0.25%

瑞穗：市場對美國資產信心下降引發拋售

寧德時代第二代神行超充電池 5分鐘充電續航超越比亞迪

匯豐伙華泰證券拓財富管理及跨境業務等合作

恒地創辦人李兆基生平展下月於The Henderson頂層舉辦 免費開放予公眾

京東大戰美團 劉強東化身車手送外賣

招金礦業半日升一成 上季多賺1.9倍

【有片：埋身擊】納指期貨或進一步下跌 勿心急買入指數或科技股

菜鳥海外倉推出跨境綠通

半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增17倍

津上精密機床盈喜 料全年多賺60%

恒指半日跌7點 科指跌0.5% 北水流入50億元

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀 收復3300點

港元拆息普遍向上 1個月離岸人民幣HIBOR創新低 Shibor普遍向下

文華東方酒店據報將斥1億美元翻新 CEO否認香港在海外形像不佳

阿波羅首席經濟學家：倘關稅政策不變 美國今年將陷入經濟衰退

高盛：美國關稅恐拖累第二季中國GDP大幅放緩

同程旅行向萬達酒店收購旗下公司 同程曾跌逾10% 萬達酒店升逾29%

特朗普與沃爾瑪等零售巨頭會面

日本財務大臣計劃與貝森特討論匯率問題

中國氧化鋁供應過剩加劇 出口升至七年高位

麥格理以28億澳元 向野村出售北美和歐洲公共投資業務

特朗普促鮑威爾馬上減息 否則美國經濟或放緩

LG新能源退出85億美元印尼電動車電池項目

滬深三大指數低開 人行進行2205億人幣逆回購

恒指低開91點 科指跌0.67% 紫金升5% 京東跌5%

富瑞：小米仍是中國科技股首選 因關稅和ADR退市風險較低

港股ADR跌311點 夜期低水110點 美期升亞股跌 新東方、中興等業績

金價再創新高 高見3444美元 美匯指數昨見3年低

北水增持中國儒意 減持中石化

 