OneDegree同時宣布推出首年保費折扣優惠，2025年4月22日至24日於OneDegree官方網站投保並輸入優惠碼，即可獲得首年保費5折優惠，每投保一份保單，即可獲贈OneDegree x Hello Kitty獨家帆布袋一個，多買多送。

OneDegree指，去年全年收入超過2.4億元，較2020年年初開業時增長27倍，2020年至2024年複合增長率達131%。2024年整體客戶數目較2023年持續增長25%。公司於2024年10月公布第三季度首錄盈利，為市場上4間虛擬保險公司之中，唯一公布錄得季度收支平衡的虛擬保險公司。

OneDegree副行政總裁周美華表示，在營運效益進一步改善、持續改良保險產品，及開啟新的收入來源的情況下，對今年的盈利表現相當有信心，目標2025年全年可錄得盈利。

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