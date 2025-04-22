大新確認並澄清該虛假帳戶、該虛假網站及其等營運商與該行、該行之關聯公司及任何該行的產品和/或服務並無任何關係。該行恕不承擔由該虛假帳戶、該虛假網站及/或其等營運商造成的任何損失或損害之責任。

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大新指出，該行官方網頁的網址為「www.dahsing.com」，客戶及公眾應時刻檢查所到網頁的網址，而當輸入任何個人及/或財務資料前，請檢查地址欄是否有「安全鎖」。

大新已就有關案件知會金管局及警務處。任何客戶或公眾人士若曾透過該虛假帳戶及/或該虛假網站提供個人及/或財務資料，請盡快聯絡本行保安熱線2828 8159，並同時前往就近的警署報案，或致電警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線尋求協助。外客戶及公眾人士倘若已成為騙案的受害者，請立即前往當地警署報案或致電當地反詐騙協調熱線（如有）尋求協助。

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