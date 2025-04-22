報道引述Bespoke Investment Group數據指，今年美國總統就職日至今，標普500指數的表現是自1928年有數據記錄以來歷任總統同期最差。

另外，Bespoke Investment Group在社交平台發布帖文指，美元在總統特朗普2025年上任至今，累計貶值5.52%，創美國歷任總統上任同期最差紀錄，美元第二差紀錄出現在特朗普首個任期。

Easily the worst start to a new Presidential term for the US dollar: pic.twitter.com/YM0x7WEg2J — Bespoke (@bespokeinvest) April 21, 2025

此前，特朗普在3月時接受訪問時曾表示，如果想建立一個強大的國家就不能緊盯股市，中國就是以百年遠景規劃來治理國家。

其他報道

泡泡瑪特首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍 今股價升7%

重慶鋼鐵首季虧損收窄至1.2億人幣 惟收入跌近15%

大新銀行：有騙徒在微信以「清雲楊紅霞」開設虛假社交媒體帳戶 已知會金管局及警務處

OneDegree：目標今年全年錄盈利

美團據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證

證監會禁群益期貨前負責人員高政雍重投業界6個月

鈞達新能源周一通過上市聆訊

長江生命科技將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據

和黃醫藥料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請 股價升近12%

信和支持「共築．創業家2.0」計劃 開放放旗下各區10個零售點

屈臣氏擴大碳補償計劃 抵消超過4,000噸二氧化碳排放

核桃編程據報擬赴美上市 集資1億美元

全日沽空金額增65% 恒生中國企業沽空增28倍

港最新失業率維持3.2% 符預期

澳門復活節檔期日均13萬旅客 4日共錄52萬旅客入境按年增28%

恒指收市升167點 科指升0.2% 北水流入近兩周最多

滬指連升兩個交易日 收漲0.25%

瑞穗：市場對美國資產信心下降引發拋售

寧德時代第二代神行超充電池 5分鐘充電續航超越比亞迪

匯豐伙華泰證券拓財富管理及跨境業務等合作

恒地創辦人李兆基生平展下月於The Henderson頂層舉辦 免費開放予公眾

京東大戰美團 劉強東化身車手送外賣

招金礦業半日升一成 上季多賺1.9倍

【有片：埋身擊】納指期貨或進一步下跌 勿心急買入指數或科技股

菜鳥海外倉推出跨境綠通

半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增17倍

津上精密機床盈喜 料全年多賺60%

恒指半日跌7點 科指跌0.5% 北水流入50億元

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀 收復3300點

港元拆息普遍向上 1個月離岸人民幣HIBOR創新低 Shibor普遍向下

文華東方酒店據報將斥1億美元翻新 CEO否認香港在海外形像不佳

阿波羅首席經濟學家：倘關稅政策不變 美國今年將陷入經濟衰退

高盛：美國關稅恐拖累第二季中國GDP大幅放緩

同程旅行向萬達酒店收購旗下公司 同程曾跌逾10% 萬達酒店升逾29%

特朗普與沃爾瑪等零售巨頭會面

日本財務大臣計劃與貝森特討論匯率問題

中國氧化鋁供應過剩加劇 出口升至七年高位

麥格理以28億澳元 向野村出售北美和歐洲公共投資業務

特朗普促鮑威爾馬上減息 否則美國經濟或放緩

LG新能源退出85億美元印尼電動車電池項目

滬深三大指數低開 人行進行2205億人幣逆回購

恒指低開91點 科指跌0.67% 紫金升5% 京東跌5%

富瑞：小米仍是中國科技股首選 因關稅和ADR退市風險較低

港股ADR跌311點 夜期低水110點 美期升亞股跌 新東方、中興等業績

金價再創新高 高見3444美元 美匯指數昨見3年低

北水增持中國儒意 減持中石化