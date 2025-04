報道引述Bespoke Investment Group數據指,今年美國總統就職日至今,標普500指數的表現是自1928年有數據記錄以來歷任總統同期最差。

另外,Bespoke Investment Group在社交平台發布帖文指,美元在總統特朗普2025年上任至今,累計貶值5.52%,創美國歷任總統上任同期最差紀錄,美元第二差紀錄出現在特朗普首個任期。

