《華爾街日報》報道，根據道瓊斯市場數據顯示，道瓊斯工業平均指數周一（4月21日）重挫近1000點，該指數在4月可能會創下1932年以來最差同期表現。
報道引述Bespoke Investment Group數據指，今年美國總統就職日至今，標普500指數的表現是自1928年有數據記錄以來歷任總統同期最差。
另外，Bespoke Investment Group在社交平台發布帖文指，美元在總統特朗普2025年上任至今，累計貶值5.52%，創美國歷任總統上任同期最差紀錄，美元第二差紀錄出現在特朗普首個任期。
Easily the worst start to a new Presidential term for the US dollar: pic.twitter.com/YM0x7WEg2J
— Bespoke (@bespokeinvest) April 21, 2025
此前，特朗普在3月時接受訪問時曾表示，如果想建立一個強大的國家就不能緊盯股市，中國就是以百年遠景規劃來治理國家。
其他報道
大新銀行：有騙徒在微信以「清雲楊紅霞」開設虛假社交媒體帳戶 已知會金管局及警務處
信和支持「共築．創業家2.0」計劃 開放放旗下各區10個零售點
澳門復活節檔期日均13萬旅客 4日共錄52萬旅客入境按年增28%
恒地創辦人李兆基生平展下月於The Henderson頂層舉辦 免費開放予公眾
【有片：埋身擊】納指期貨或進一步下跌 勿心急買入指數或科技股
港元拆息普遍向上 1個月離岸人民幣HIBOR創新低 Shibor普遍向下
文華東方酒店據報將斥1億美元翻新 CEO否認香港在海外形像不佳
同程旅行向萬達酒店收購旗下公司 同程曾跌逾10% 萬達酒店升逾29%
港股ADR跌311點 夜期低水110點 美期升亞股跌 新東方、中興等業績