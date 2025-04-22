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楊協成：增購維他奶獲董事會批准 看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施

楊協成（星：Y03）較早前持續在市場購入維他奶（0345）股份，引起市場矚目。楊協成將於明天（4月23日）舉行股東大會，在會前其收到回應股東就集團投資維他奶，提出連申提問，集團強調今次增購維他奶是得到董事會的批准，亦獲獨立董事的全面檢討過，並符合董事會在2020年通過的建議，在全球主要交易所投資優質的環球或地區性餐飲公司的策略，並謂該股股價創5年來低位，看好內地經濟剌激措施而受惠。

楊協成表示，在截至2024年底，在維他奶投資已錄3110萬坡元公平值收益。

楊協成在股東會內，收到股東連串提問，關注到購入維他奶股份是否獲得董事會批准，及是否用公司資金，用於擴大集團控股股東遠東機構在維他奶的影響力。

楊協成刋發的股東會報告顯示，集團截至2024年底持有維他奶5.3%，連同控股股東Kuang Ming Investments Pte. Ltd持股8%，雙方共在維他奶持股13.3%。至於集團在賬面上持有達1.01億坡元的港股投資中，全數均為維他奶的投資，其有約5710萬坡元投資，是其在去年度投資於維他奶的額外成本。亦因為其增持維他奶，因此該集團的現金水平，現金及流動投資按年減少3900萬坡元，跌至2.01億坡元。

集團指，其持有維他奶這項策略性投資，屬長期投資性質，當中考慮到維他奶可以提供可持續長線回報。維他奶的賬面值及股價在過去5年來最低，因應內地推出剌激措施，其已見維他奶的表現已經改善，該集團董事會更相信，是次投資給予其機會，等待最終市場復蘇及行業增長。但是若有機會出現，也會保留退出投資的彈性。儘管參與投資維他奶及港股投資，會為集團新增如地緣政治及市場集中風險，但是這項投資有助其處於策略性位置，在主營核心業務轉型時，為自生業務有機增長，帶來補足的效果。

此外，根據楊協成公布，集團主席黃永光將於明天股東會後卸任，並由現楊協成獨立董事兼副主席，前為華僑銀行高層藍宇嗚接任。

另維他奶今日公布，在市場內以平均價9.696元，回購18.4萬股，涉資178.4萬元。由2024年8月獲股東批准其回購股份以來，該集團至今日止已回購704.6萬股，佔股本0.6566%。今日維他奶股價收報9.87元，跌0.8%。

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