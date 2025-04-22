標普指，香港終審法院於3月19日就北大方正集團的維好協議條款違約案件，作出判決。儘管法院切實認定維好協議具有法律效力，但同時也認為，方正集團的三家境外發行人和擔保人（即本案原告）並未遭受凈損失。因此方正集團僅需向其支付象徵性損害賠償，而非17億美元的債券違約金額。

目前中國內地企業在維好協議結構下，發行的境外債券的存續總額約為620億美元。此次終審判決，為耗時五年的香港法庭拉鋸戰畫上了句號。

標普全球評級信用分析師李暢表示，該判決依舊未能明確判定，維好協議能否有效化解境外投資人面臨的中資企業債之結構性後償風險。他說，該案確實向人們展示了維好協議債相關索賠訴訟的法律流程有多麼漫長，且目前看來訴訟成效並不大。

標普指，維好協議債的發行規模已由2017年的300億美元，收縮至2024年的約70億美元，未來維好協議債的發行人或主要為目前仍有此類存續債券的國企。這類企業大多為投資級發行人，因此可能不會令投資者陷入債券違約或結構性後償風險困境。

其他報道

中興通訊首季純利跌逾一成至24.5億人幣

光大水務首次入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》

楊協成：增購維他奶獲董事會批准 看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施

特朗普上任至今 標普500指數、美元表現歷任總統同期最差

中移動首季純利升3.5%至306億元人幣

泡泡瑪特首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍 今股價升7%

重慶鋼鐵首季虧損收窄至1.2億人幣 惟收入跌近15%

大新銀行：有騙徒在微信以「清雲楊紅霞」開設虛假社交媒體帳戶 已知會金管局及警務處

OneDegree：目標今年全年錄盈利

美團據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證

證監會禁群益期貨前負責人員高政雍重投業界6個月

鈞達新能源周一通過上市聆訊

長江生命科技將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據

和黃醫藥料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請 股價升近12%

信和支持「共築．創業家2.0」計劃 開放放旗下各區10個零售點

屈臣氏擴大碳補償計劃 抵消超過4,000噸二氧化碳排放

核桃編程據報擬赴美上市 集資1億美元

全日沽空金額增65% 恒生中國企業沽空增28倍

港最新失業率維持3.2% 符預期

澳門復活節檔期日均13萬旅客 4日共錄52萬旅客入境按年增28%

恒指收市升167點 科指升0.2% 北水流入近兩周最多

滬指連升兩個交易日 收漲0.25%