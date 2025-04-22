中電「可再生能源證書」每度電的定價為0.5元，最低認購量為100度可再生能源電量。中電的住宅及工商客戶可透過認購證書，申領可再生能源電量所產生的環境權益，以抵銷與用電相關的碳排放，同時支持本地可再生能源發展。

中電客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，中電「可再生能源證書」有助工商客戶加快實現減碳目標。我們很高興與不同客戶攜手響應世界地球日，促進各行各業實踐低碳轉型。中電「可再生能源證書」計劃推出至今備受歡迎，截至去年底，共售出超過6.3億度可再生能源電量，相等於減少約24.5萬噸二氧化碳排放量。

敘福樓（1978）集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，敘福樓集團著重可持續發展，已連續五年認購中電「可再生能源證書」，幫助集團減低營運上的碳排放。今日是世界地球日，希望大家都一齊節能減碳，支持香港於2050年前實現碳中和。

同樣響應活動的台式餐廳「那個」，負責人黃嘉健表示，他們致力提升營運上的能源效益，觀塘新分店便採用了全電廚房，不單為同事提供更舒適的工作環境，亦有助節省能源開支。今日透過認購中電「可再生能源證書」，為他們九龍和新界七間餐廳抵銷了在用電上的碳排放，希望這活動能起帶頭作用，令更多餐飲業界的朋友投身低碳餐飲。

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