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IMF調低美GDP預測0.9個百分點 調高通脹1百分點

受美國總統特朗普於4月2日公布的「對等關稅」影響，國際貨幣基金組織（IMF）將美國今年經濟增長預測下調至1.8%，較1月的預測大幅下調0.9個百分點。IMF又將中國今年的增長預測，由4.6%下調至4%，而今年全球經濟增長預測則下調至2.8%，較此前預測下調0.5個百分點。

最新預測計入了截至4月4日的關稅消息，但未計入特朗普暫停中國以外的「對等關稅」90 天，以及智能手機等關稅豁免。IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas 在4月的報告指出，4月2日宣布的「對等關稅」，迫使IMF放棄了當時幾乎已確定的預測，並將通常需要兩個多月的報告修訂週期，壓縮至不到10天。他指出，關稅對經濟來說是一種負面的供給衝擊。

IMF又將美國、英國和加拿大等發達經濟體今年的整體通脹預期上調至2.5%，較1月的預測上調0.4個百分點。IMF將美國的通脹預期上調 1 個百分點，此前預期美國通脹率將高於2%區間。

IMF的報告指出，對美國來說，這反映服務業頑固的價格趨勢，以及核心貨品（不包括食品和能源）價格近期上漲，以及近期關稅帶來的供應衝擊。IMF指出，關稅對匯率的影響並不是直接的。從中期來看，如果關稅導致美國可貿易部門（tradables sector）的生產效率，相對於其貿易夥伴下降，美元實際匯率可能會貶值。