現時比亞迪發行12.28億股H股，以及18.11億股A股，總股本30.39億股。比亞迪H股周二收報375.8元，每手股數500股，一手需要18.79萬元，為藍籌及活躍港股中入場費最高。若拆股後，假設每手股數不變，入場門檻將大降至6.26萬元。

比亞迪公告指出，擬調整2024年度利潤分配方案，考慮到公司整體經營狀況、財務狀況及股東利益等綜合因素，在原先每10股派息39.74元人民幣的基礎上，新增每10股送紅股8股，並以資本公積金每10股轉增12股，現金紅利總額約為120.77億元人民幣。

比亞迪解釋，基於公司當前經營情況和業績表現良好，考慮公司總股本較小，並充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，是次送紅股及資本公積金轉增股本方案，有利於全體股東共享公司的經營成果，有利於優化公司股本結構，保持股本擴張與業績增長相適應，擴大投資者群體，增強公司股票流動性。