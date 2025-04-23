特朗普表示，他雖然對聯儲局未能更迅速減息感到不滿，但無意解雇聯儲主席鮑威爾。特朗普預計對華關稅將從145%的水平大幅下調。財長貝森特據悉在一次閉門會議上透露，與中國的關稅戰打下去雙方都無法承受，華府的目標不是與中國脫鈎，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。

IMF大砍今明兩年世界經濟增長預期，並警告稱若關稅不確定性持續，全球衰退風險將上升。聯儲局理事Kugler表示，關稅造成的經濟影響可能大於預期。另一位官員Kashkari稱必須確保關稅不會引發持續通脹。

個股方面，Tesla一季度利潤遜於預期，馬斯克表示5月起將大幅縮減在政府效率部的工作時間，將更多精力投入到Tesla的經營上。ChatGPT負責人表示，若法院裁定谷歌必須剝離Chrome瀏覽器，OpenAI會有興趣購買。

道瓊斯工業平均指數收漲1016點，升幅2.67%，報39186點。標普500指數收漲129點，升幅2.52%，報5287點。納斯達克綜合指數收漲429點，或2.71%，報16300點。

道指藍籌全升，高盛升3.72%，報519.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻114點，而Verizon Communications升0.61%，報43.19元，貢獻道指1點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報199.74元，升3.4%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報151.47元，升2.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報173.18元，升3.5%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報500.28元，升3.22%，英偉達(美：NVDA)收市報98.89元，升2.04%，微軟(美：MSFT)收市報366.82元，升2.14%，Tesla (美：TSLA)收市報237.97元，升4.6%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.26%，報507點。德國DAX指數收漲0.42%，報21293點；法國CAC 40指數漲0.56%，報7326點；英國富時100指數收漲0.64%，報8328點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.7%，報6736點。

美國2年期債息曾升最多1.56%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為2.81%。高見3.8211厘，是4月16日3.8281厘後最高。收市報3.819厘，是4月15日後收市新高，當日報3.8449厘。

美國10年期債息曾跌最多0.93%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.65%。低見4.3695厘，是4月21日4.3287厘後最低。收市報4.4008厘，是4月18日後收市新低，當日報4.3249厘。

美2年期10年期債息差曾低見55.862基點，是4月21日55.677基點後最窄。收市報57.965基點，是4月18日後收市最窄，當日報52.246基點。

美3個月10年期債息差曾低見2.496基點，是4月21日2.452基點後最窄。收市報7.812基點，是4月18日後收市最窄，當日報0.298基點。

金龍指數曾升最多4.63%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為5.98%。高見6797.6點，是4月14日6905.11點後最高。收市報6736.37點，是4月4日後收市新高，當日報6880.48點。連升2日，累計升252.68點，對上一次連升2日是4月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月14日。

道指曾升最多2.89%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為8.32%。高見39272.03點，是4月17日39745.58點後最高。收市報39186.98點，是4月16日後收市新高，當日報39669.39點。

標指曾升最多2.94%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為10.01%。高見5309.61點，是4月17日5328.31點後最高。收市報5287.76點，是4月15日後收市新高，當日報5396.63點。

納指曾升最多3.4%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為12.67%。高見16410.56點，是4月16日16600.37點後最高。收市報16300.42點，是4月16日後收市新高，當日報16307.16點。

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