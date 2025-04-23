個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.58%，折合報466.29元；阿里巴巴（9988）升5.2%，折合報112.38元；美團（3690）升2.01%，折合報131.97元；匯控（0005）升3.64%，折合報83.8元；建行（0939）升3.18%，折合報6.78元。

道期現升1.181%；標期現升1.49%；納期現升1.64%。日本東證指數現升2.16%；韓國KOSPI指數現升0.89%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.59%。

VIX指數隔晚跌9.6%或3.25點，報30.57點。

紐油現升1.09%或0.7美元，報64.37美元；布油現升0.56%或0.38美元，報67.82美元；金價現跌0.72%或24.57美元，報3356.06美元；LME 銅期貨隔晚升1.96%或180.5美元，報9369美元。比特幣現升2.22%或2031.95美元，報93209.42美元；美國10年期債息現跌1.15%或0.0508厘，報4.35厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，凱萊英（6821）、中廣核電力（1816）、中海宏洋（0081）、中海油田服務（2883）、麗珠醫藥（1513）、平安好醫生（1833）、上海石油化工股份（0338），及天津創業環保股份（1065）。

入場費最高藍籌比亞迪（1211），建議變相「1拆3」。

康哲醫藥（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。

中鋁國際（2068）首季少賺37%。

南方航空（1055）控股股東自願承諾18個月內不減持。

優必選（9880）：已向中證監申請H股全流通。

中興通訊（0763）首季純利跌逾一成至24.5億人幣。

光大水務（1857）首次入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》。

楊協成：增購維他奶（0345）獲董事會批准，看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施。

中移動（0941）首季純利升3.5%至306億元人幣。

泡泡瑪特（9992）首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍。

重慶鋼鐵（1053）首季虧損收窄至1.2億人幣，惟收入跌近15%。

美團（3690）據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證。

長江生命科技（0775）將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據。

和黃醫藥（0013）料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請。

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