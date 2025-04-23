貝森特表示，與中國脫鈎並不是美國政府的目標，且當前對華加徵145%關稅、中國對美國商品加徵125%進口稅的狀況也不可持續。他認為，雙方之間的緊張關係有望在幾個月內出現讓市場欣慰的緩和，但他也告誡說達成更大範圍的協議可能需要更長時間。

美國總統特朗普周二晚些時候被問及貝森特的言論時表示，美國與北京方面相處得「很好」，他預計談判不會是「硬碰硬」。特朗普承諾將「對中國非常好」。

特朗普預測對中國的最終關稅將「遠不到」他現在設定的145%的水平。「我們會非常友好」，特朗普稱，「他們會非常友好，讓我們看看會發生什麼。但最終他們必須達成協議，因為否則的話他們就沒有辦法在美國做生意」。

貝森特表示，美中兩國可能用兩到三年簽署一項全面協議。他重申，中國扼殺了本國的消費經濟，並以犧牲美國為代價來支持製造業。他表示，雙方的任何協議都需要指向為美國增加製造業創造條件的貿易再平衡。儘管如此，貝森特說與中國圍繞此類協議的談判尚未開始。

美國財政部發言人不予置評。

白宮新聞秘書Karoline Leavitt表示，總統特朗普告訴她，美國「在與中國達成潛在貿易協議上進展非常順利」。不過這位發言人回避了特朗普與中國國家主席習近平是否真進行了對話的問題。

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