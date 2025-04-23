特朗普稱，對中國關稅將大幅下降及無意解僱聯儲局主席鮑威爾，而財長貝森特亦稱對中國關稅戰打下去雙方都無法承受，恒指今早高開517點或2.41%，報22080點，大市成交金額68億元；國指今早高開202點或2.55%，報8152點。恒生科技指數開市報5070點，升3.5%。上升股份比例為17.28%，下跌為2.15%，無升跌為80.56%。