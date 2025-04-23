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特朗普言論利好 恒指高開517點 科指升3.5%

特朗普稱，對中國關稅將大幅下降及無意解僱聯儲局主席鮑威爾，而財長貝森特亦稱對中國關稅戰打下去雙方都無法承受，恒指今早高開517點或2.41%，報22080點，大市成交金額68億元；國指今早高開202點或2.55%，報8152點。恒生科技指數開市報5070點，升3.5%。上升股份比例為17.28%，下跌為2.15%，無升跌為80.56%。

藍籌78隻升，2隻下跌，3隻無升跌。比亞迪電子（0285）升6.22%，報35元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.44%，報17.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報12.78元，升7.04%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）開市報38.65元，升1.58%。

恒指上試20天線(22045.63點)。科指上試20天線(5124.42點)，升穿100天線(4986.04點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，凱萊英（6821）開市報45.35元，升0.89%。

中廣核電力（1816）開市報2.56元，升0.39%。

中海宏洋（0081）開市報1.82元，跌0.55%。

中海油田服務（2883）開市報5.97元，升1.36%。

麗珠醫藥（1513）無成交，報26.6元。

平安好醫生（1833）開市報7.18元，升1.41%。

上海石油化工股份（0338）開市報1.2元，無升跌。

天津創業環保股份（1065）無成交，報3.18元。

入場費最高藍籌比亞迪（1211），建議變相「1拆3」。開市報399元，升6.17%。

康哲醫藥（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。開市報8.22元，升0.98%。

中鋁國際（2068）首季少賺37%。開市報1.86元，無升跌。

南方航空（1055）控股股東自願承諾18個月內不減持。開市報3.38元，升0.9%。

優必選（9880）：已向中證監申請H股全流通。開市報74.4元，升2.62%。

中興通訊（0763）首季純利跌逾一成至24.5億人幣。開市報21.85元，升0.92%。

光大水務（1857）首次入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》。無成交，報1.39元。

楊協成：增購維他奶（0345）獲董事會批准，看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施。無成交，報9.87元。

中移動（0941）首季純利升3.5%至306億元人幣。開市報83.1元，升0.24%。

泡泡瑪特（9992）首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍。創上市新高，見184元，開市報184元，升4.6%。

重慶鋼鐵（1053）首季虧損收窄至1.2億人幣，惟收入跌近15%。開市報0.81元，升1.25%。

美團（3690）據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證。開市報133元，升2.15%。

長江生命科技（0775）將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據。開市報0.78元，升2.63%。

和黃醫藥（0013）料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請。開市報24.75元，升0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，康方生物（9926）創上市新高，見95.5元，開市報95.5元，升8.03%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見184元，開市報184元，升4.6%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見479.8元，開市報479.8元，升1.95%；古茗（1364）創上市新高，見20.5元，開市報20.5元，升1.74%；利基控股（0240）創52周高，見1.14元，開市報1.14元，無升跌；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.35元，開市報2.35元，升8.29%；中國東方教育（0667）創52周高，見5.7元，開市報5.7元，升3.07%；信達生物（1801）創52周高，見53元，開市報53元，升1.05%；香港電訊－ＳＳ（6823）創52周高，見10.92元，開市報10.92元，升0.37%；天平道合（8403）創52周高，見1.6元，開市報1.6元，升11.11%；榮昌生物（9995）創52周高，見37.3元，開市報37.3元，升3.76%。

破底股方面

創52周低，濟豐包裝（1820）低見4.5元，開市報4.5元，跌0.22%。

異動股

上升異動股，包括，浙江世寶（1057）開市報3.48元，升14.85%；建鵬控股（1722）開市報0.062元，升14.81%；天璽曜１１（1010）開市報0.086元，升14.67%；彩客新能源（1986）開市報0.75元，升13.64%；新銳醫藥（6108）開市報0.053元，升12.77%；天平道合（8403）創52周高，見1.6元，開市報1.6元，升11.11%；中創新航（3931）開市報17.58元，升10.84%；帝王國際投資（0928）開市報0.035元，升9.38%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.35元，開市報2.35元，升8.29%；心泰醫療（2291）開市報25.5元，升8.28%；康方生物（9926）創上市新高，見95.5元，開市報95.5元，升8.03%。

下跌異動股，包括，天津銀行（1578）開市報1.73元，跌8.47%；ＦＬ二南方黃金（7299）開市報17.12元，跌8.35%；赤峰黃金（6693）開市報29.75元，跌7.75%；萬國黃金集團（3939）開市報22.45元，跌7.23%；龍資源（1712）開市報3.11元，跌7.16%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.96元，跌7.11%；高雅光學（0907）開市報0.123元，跌6.82%；靈寶黃金（3330）開市報9.01元，跌6.54%；山東黃金（1787）開市報24.1元，跌6.23%。