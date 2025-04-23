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GUM：4月強積金人均蝕約1.12萬元 今年累計虧損3815元

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布，GUM強積金綜合指數下降至241.8點，月內回報率為-4.0%，年初至今回報率為-1.4%。強積金人均4月虧損為11,163元，年初至今累計虧損為3,815元。

香港股票基金表現最差

GUM表示，股票基金在4月表現不佳。表現最好的股票基金是歐洲股票基金，月內回報率為-1.9%，年初至今回報率為4.3%。表現最差的是香港股票基金，月內回報率為-9.4%，年初至今回報率為2.5%。美國股票基金也表現疲弱，月內回報率為-6.1%，年初至今回報率為-11.0%。

混合資產基金在4月的表現相對穩定。表現最好的混合資產基金是混合資產基金（20%至40%股票），月內回報率為-1.1%，年初至今回報率為1.1%。表現最差的是目標日期基金，月內回報率為-4.5%，年初至今回報率為-1.4%。

固定收益基金在4月的表現較為平穩。表現最好的固定收益基金是環球債券基金，月內回報率為1.3%，年初至今回報率為3.3%。表現最差的是人民幣債券基金，月內回報率為-0.5%，年初至今回報率為1.2%。

GUM指出，今年4月強積金市場表現疲弱，尤其是股票基金遭遇挑戰。混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定，但回報率仍然有限。

 

 

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