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港元拆息全線向上 1個月HIBOR三周高 貼現窗投放6000萬元 Shibor全線向下

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升9.9點子至3.7%，是3月31日後最高，當日報3.7275%。對上一次連升2日是4月11日，當日拆息報3.52917%。

港元現報7.7579元升值2點子，曾貶值最多8點子，報7.7589元，亦曾升值最多9點子，報7.7572元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升25.36點子至3.58536%，是3月31日後最高；1星期HIBOR升12.18點子至3.48012%，是3月28日後最高；2星期HIBOR升21.17點子至3.61667%，是3月26日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.54點子至3.88577%，是3月26日後最高；6個月期HIBOR升1.18點子至3.91179%，是4月1日後最高；12個月期HIBOR無升跌報4%，是4月22日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減39.18億元，至總數19806.79億元，是4月15日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減43.9億元，至總數6094.05億元，是4月15日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.34億元，較再上一日增0.6億元，總結餘是4月15日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.72億元，至總數13133.93億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增36.92億元，至總數12043.93億元，是4月8日後最高。上日金管局相隔4日後，再次通過貼現窗口向銀行投放6000萬元流動性，是4月11日後最高，當日投放6.93億港元。

總結餘變動原因

貼現窗投放6000萬元。

美匯美息

美元指數現報99.144升值0.226點或0.23%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32212%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.74%，終止單日收窄，利差是2025年4月11日後最闊，當日差距為-0.7927%。

對上一次終止單日收窄，是2025年4月15日，當日利差報-0.7153%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌8.3點子至1.626%，是4月11日後最低；1星期Shibor跌2.6點子至1.644%，是4月11日後最低；2星期Shibor跌2.8點子至1.772%，是4月18日後最低；1個月期Shibor跌0.5點子至1.749%，是2月17日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.3點子至1.765%，是2月17日後最低；6個月期Shibor跌0.3點子至1.765%，是2月17日後最低；1年期Shibor跌0.2點子至1.766%，是2月14日後最低。

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