根據周二發布的《世界經濟展望》，甚至在最新一輪針鋒相對的關稅措施出台之前，IMF就已將中國今明兩年的經濟增長預期下調至4%。這一預測相比1月份（即特朗普重返白宮之前）發布的前期預測，分別下調了0.6和0.5個百分點。

此次下調是基於截至4月4日可獲得的信息制定的基準預測，僅考慮特朗普因芬太尼問題而宣布的20%對華關稅，以及隨後的34%對等關稅稅率，和中國相應的反制措施。自那以後，特朗普把對大多數中國商品的加徵關稅稅率總計上調至145%，促使北京方面以對美國商品加徵125%的關稅作為反擊。

IMF表示，若將4月5日至14日宣布的措施視為永久性措施，「2026年及以後，中國和美國的損失將進一步擴大」。

IMF未提供該情景下各國的具體預測，但預計2025年全球增長率約為2.8%，與基準預測一致，2026年約為2.9%，較關稅上調前預測低0.1個百分點。

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