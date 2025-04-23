特朗普表示無意解僱聯儲局主席鮑威爾，而且其有關擬大幅下調對華關稅的表態令中美貿易緊張局勢或將緩解的樂觀情緒升溫。美股隔晚大升，美期今早續升逾1%，亞股亦大幅反彈，日、韓股升逾1%，台股更升逾3%。A股則未有大升，半日滬深300升0.22%，上證則倒跌，半日升0.04%，深成升0.8%。港股今早亦裂口高開，不過其後升幅大為收窄，半日收市重返開市價附近，恒指半日收市升2.4%，國指升2.1%，科指升3.1%。三大指數創一周最大升幅，恒指國指創近三周高，科指創近一周高。北水轉流出56.74億元，終止連續6日流入。
恒指今早高開517點，高位升545點，低位升300點，高低波幅245點。上升股份比例為38%，下跌為18.67%，無升跌為43.32%。
恒指半日升519點或2.41%，報22081點，大市成交金額1474億元；國指升171點或2.15%，報8121點。恒生科技指數收報5051點，升3.11%。
藍籌股成交金額689.01億元，佔大市成交46.74%；科指成份股成交金額478.25億元，佔大市成交32.44%；國指成份股成交金額608.66億元，佔大市成交41.29%。
24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額增加1.16%，至150.26億元，佔大市成交10.19%。牛熊證成交金額70.34億元，增加14.2%；窩輪成交金額79.91億元，減少8.08%。
藍籌73隻升，9隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升6.42%，收報47.25元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌4.88%，收報17.14元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.97元，升12.85%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.5元，跌1.91%。
恒指升穿20天線(22045.69點)。科指上試20天線(5123.45點)，曾跌穿100天線(4985.85點)。
北水南下合計淨流出56.74億元，終止連續6日流入。北水本月累計流入1814.95億元，按月增加13.23%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）700.08億元，較上日減44.28%，佔香港市場成交額由上日的24.99%減至23.74%。
恒指曾升最多2.53%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見22107.37點，是4月3日22998.3點後最高。連升3日，累計升1024.44點，對上一次連升3日是4月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。
科指曾升最多3.54%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為3.62%。高見5072.84點，是4月14日5077.88點後最高。連升3日，累計升255.08點，對上一次連升3日是4月10日。
國指曾升最多2.54%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.68%。高見8152.86點，是4月3日8471.26點後最高。連升3日，累計升342.79點，對上一次連升3日是4月10日。
多個電商平台將取消「僅退款」服務。阿里巴巴（9988）收報116.4元，升5.82%。
快手（1024）收報51.95元，升3.8%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，凱萊英（6821）收報47.1元，升4.78%。
中廣核電力（1816）收報2.54元，跌0.39%。
中海宏洋（0081）收報1.82元，跌0.55%。
中海油田服務（2883）收報6.01元，升2.04%。
麗珠醫藥（1513）收報26.6元，無升跌。
平安好醫生（1833）收報7.15元，升0.99%。
上海石油化工股份（0338）收報1.2元，無升跌。
天津創業環保股份（1065）收報3.18元，無升跌。
入場費最高藍籌比亞迪（1211），建議變相「1拆3」。收報396.4元，升5.48%。
康哲醫藥（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。收報8.38元，升2.95%。
中鋁國際（2068）首季少賺37%。收報1.84元，跌1.08%。
南方航空（1055）控股股東自願承諾18個月內不減持。收報3.34元，跌0.3%。
優必選（9880）：已向中證監申請H股全流通。收報80.55元，升11.1%。
中興通訊（0763）首季純利跌逾一成至24.5億人幣。收報22.45元，升3.7%。
光大水務（1857）首次入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》。收報1.4元，升0.72%。
楊協成：增購維他奶（0345）獲董事會批准，看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施。收報9.88元，升0.1%。
中移動（0941）首季純利升3.5%至306億元人幣。收報81.45元，跌1.75%。
泡泡瑪特（9992）首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍。創上市新高，見188元，收報175.3元，跌0.34%。
重慶鋼鐵（1053）首季虧損收窄至1.2億人幣，惟收入跌近15%。收報0.8元，無升跌。
美團（3690）據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證。收報133.8元，升2.76%。
長江生命科技（0775）將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據。創52周高，見0.87元，收報0.86元，升13.16%。
和黃醫藥（0013）料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請。收報24.4元，跌1.21%。
破頂股包括，康方生物（9926）創上市新高，見100元，收報92.9元，升5.09%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見188元，收報175.3元，跌0.34%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見519.5元，收報518元，升10.07%；古茗（1364）創上市新高，見22元，收報21.25元，升5.46%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117元，收報1117元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1180.3元，收報1180.3元，升0.01%；煤氣（0003）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升1.01%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升1.01%；達力集團（0029）創52周高，見13.18元，收報13.06元，升0.62%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.26元，收報4.26元，升1.19%；深圳國際（0152）創52周高，見8.15元，收報8.1元，升0.62%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升2.56%；利基控股（0240）創52周高，見1.14元，收報1.13元，跌0.88%；美蘭空港（0357）創52周高，見10.48元，收報10.2元，跌0.97%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.43元，收報2.41元，升11.06%；中國東方教育（0667）創52周高，見5.76元，收報5.67元，升2.53%。
破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升1.01%。
10隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.04元，收報0.04元，跌16.67%；天業節水（0840）低見0.12元，收報0.12元，跌0.83%；從玉智農（0875）低見0.5元，收報0.5元，跌13.79%；力高集團（1622）低見0.089元，收報0.091元，跌5.21%；大人國際（1957）低見0.186元，收報0.19元，跌1.55%；安樂工程（1977）低見0.73元，收報0.73元，跌2.67%；陽光１００中國（2608）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；康灃生物－Ｂ（6922）低見3.2元，收報4.19元，升2.44%；百利達集團控股（8179）低見0.014元，收報0.014元，跌22.22%；找鋼集團（6676）低見3.85元，收報3.94元，跌11.06%。
21隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.04元，升0.99%；渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；進智公共交通（0077）低見0.42元，收報0.42元，跌2.33%；REGAL INT'L（0078）低見0.47元，收報0.47元，跌11.32%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；中國港能（0931）低見0.158元，收報0.217元，升14.21%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；濟豐包裝（1820）低見4.16元，收報4.16元，跌7.76%；華昱高速（1823）低見0.34元，收報0.4元，升5.26%；卓爾智聯（2098）低見0.21元，收報0.234元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，建鵬控股（1722）收報0.077元，升42.59%；廣聯科技控股（2531）收報14.7元，升39.73%；出門問問（2438）收報0.45元，升34.33%；昇柏控股（2340）收報0.13元，升31.31%；REF HOLDINGS（1631）創52周高，見0.79元，收報0.73元，升30.36%；智城發展控股（8268）收報0.58元，升26.09%；中國上城（2330）收報0.157元，升25.6%；長城微光（8286）收報0.105元，升25%；中國科創產業投資（0339）收報0.147元，升24.58%；華僑城（亞洲）（3366）收報0.197元，升23.13%；龍皇集團（8493）收報0.054元，升22.73%。
下跌異動股，包括，嘉藝控股（1025）收報0.255元，跌25%；三和建築集團（3822）收報0.7元，跌23.08%；HSSP INTL（3626）收報12.2元，跌22.88%；百利達集團控股（8179）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌22.22%；UTS MARKETING（6113）收報3.85元，跌19.79%；金力集團（3919）收報0.045元，跌19.64%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.118元，跌17.48%；成志控股（1741）收報0.132元，跌16.98%；世紀城市國際（0355）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌16.67%；榮陽實業（2078）收報0.112元，跌14.5%；民生國際（0938）收報0.9元，跌14.29%。
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