恒指今早高開517點，高位升545點，低位升300點，高低波幅245點。上升股份比例為38%，下跌為18.67%，無升跌為43.32%。

恒指半日升519點或2.41%，報22081點，大市成交金額1474億元；國指升171點或2.15%，報8121點。恒生科技指數收報5051點，升3.11%。

藍籌股成交金額689.01億元，佔大市成交46.74%；科指成份股成交金額478.25億元，佔大市成交32.44%；國指成份股成交金額608.66億元，佔大市成交41.29%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.16%，至150.26億元，佔大市成交10.19%。牛熊證成交金額70.34億元，增加14.2%；窩輪成交金額79.91億元，減少8.08%。

藍籌73隻升，9隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升6.42%，收報47.25元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌4.88%，收報17.14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報5.97元，升12.85%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.5元，跌1.91%。

恒指升穿20天線(22045.69點)。科指上試20天線(5123.45點)，曾跌穿100天線(4985.85點)。

北水南下合計淨流出56.74億元，終止連續6日流入。北水本月累計流入1814.95億元，按月增加13.23%，連續第4個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）700.08億元，較上日減44.28%，佔香港市場成交額由上日的24.99%減至23.74%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.53%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.88%。高見22107.37點，是4月3日22998.3點後最高。連升3日，累計升1024.44點，對上一次連升3日是4月10日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。

科指曾升最多3.54%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為3.62%。高見5072.84點，是4月14日5077.88點後最高。連升3日，累計升255.08點，對上一次連升3日是4月10日。

國指曾升最多2.54%，是4月14日後最大升幅，當日升幅為2.68%。高見8152.86點，是4月3日8471.26點後最高。連升3日，累計升342.79點，對上一次連升3日是4月10日。

個股表現

多個電商平台將取消「僅退款」服務。阿里巴巴（9988）收報116.4元，升5.82%。

快手（1024）收報51.95元，升3.8%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，凱萊英（6821）收報47.1元，升4.78%。

中廣核電力（1816）收報2.54元，跌0.39%。

中海宏洋（0081）收報1.82元，跌0.55%。

中海油田服務（2883）收報6.01元，升2.04%。

麗珠醫藥（1513）收報26.6元，無升跌。

平安好醫生（1833）收報7.15元，升0.99%。

上海石油化工股份（0338）收報1.2元，無升跌。

天津創業環保股份（1065）收報3.18元，無升跌。

入場費最高藍籌比亞迪（1211），建議變相「1拆3」。收報396.4元，升5.48%。

康哲醫藥（0867）分拆德鎂醫藥以介紹形式於主板上市。收報8.38元，升2.95%。

中鋁國際（2068）首季少賺37%。收報1.84元，跌1.08%。

南方航空（1055）控股股東自願承諾18個月內不減持。收報3.34元，跌0.3%。

優必選（9880）：已向中證監申請H股全流通。收報80.55元，升11.1%。

中興通訊（0763）首季純利跌逾一成至24.5億人幣。收報22.45元，升3.7%。

光大水務（1857）首次入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）》。收報1.4元，升0.72%。

楊協成：增購維他奶（0345）獲董事會批准，看中股價5年低位料受惠內地經濟剌激措施。收報9.88元，升0.1%。

中移動（0941）首季純利升3.5%至306億元人幣。收報81.45元，跌1.75%。

泡泡瑪特（9992）首季收入升1.7倍海外增長達4.8倍。創上市新高，見188元，收報175.3元，跌0.34%。

重慶鋼鐵（1053）首季虧損收窄至1.2億人幣，惟收入跌近15%。收報0.8元，無升跌。

美團（3690）據報獲中國首張低空物流全境覆蓋運營合格證。收報133.8元，升2.76%。

長江生命科技（0775）將於美國癌症研究協會年會展示最新研究數據。創52周高，見0.87元，收報0.86元，升13.16%。

和黃醫藥（0013）料年底向藥監局提交治療胃癌藥申請。收報24.4元，跌1.21%。

破頂股表現

破頂股包括，康方生物（9926）創上市新高，見100元，收報92.9元，升5.09%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見188元，收報175.3元，跌0.34%；蜜雪集團（2097）創上市新高，見519.5元，收報518元，升10.07%；古茗（1364）創上市新高，見22元，收報21.25元，升5.46%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1117元，收報1117元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1180.3元，收報1180.3元，升0.01%；煤氣（0003）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升1.01%；香港中華煤氣（0003）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升1.01%；達力集團（0029）創52周高，見13.18元，收報13.06元，升0.62%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.26元，收報4.26元，升1.19%；深圳國際（0152）創52周高，見8.15元，收報8.1元，升0.62%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升2.56%；利基控股（0240）創52周高，見1.14元，收報1.13元，跌0.88%；美蘭空港（0357）創52周高，見10.48元，收報10.2元，跌0.97%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.43元，收報2.41元，升11.06%；中國東方教育（0667）創52周高，見5.76元，收報5.67元，升2.53%。

破頂指數成份股包括，煤氣（0003）創52周高，見7.05元，收報7.03元，升1.01%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.04元，收報0.04元，跌16.67%；天業節水（0840）低見0.12元，收報0.12元，跌0.83%；從玉智農（0875）低見0.5元，收報0.5元，跌13.79%；力高集團（1622）低見0.089元，收報0.091元，跌5.21%；大人國際（1957）低見0.186元，收報0.19元，跌1.55%；安樂工程（1977）低見0.73元，收報0.73元，跌2.67%；陽光１００中國（2608）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；康灃生物－Ｂ（6922）低見3.2元，收報4.19元，升2.44%；百利達集團控股（8179）低見0.014元，收報0.014元，跌22.22%；找鋼集團（6676）低見3.85元，收報3.94元，跌11.06%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.04元，升0.99%；渝太地產（0075）低見0.155元，收報0.155元，無升跌；進智公共交通（0077）低見0.42元，收報0.42元，跌2.33%；REGAL INT'L（0078）低見0.47元，收報0.47元，跌11.32%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；中國港能（0931）低見0.158元，收報0.217元，升14.21%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；濟豐包裝（1820）低見4.16元，收報4.16元，跌7.76%；華昱高速（1823）低見0.34元，收報0.4元，升5.26%；卓爾智聯（2098）低見0.21元，收報0.234元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，建鵬控股（1722）收報0.077元，升42.59%；廣聯科技控股（2531）收報14.7元，升39.73%；出門問問（2438）收報0.45元，升34.33%；昇柏控股（2340）收報0.13元，升31.31%；REF HOLDINGS（1631）創52周高，見0.79元，收報0.73元，升30.36%；智城發展控股（8268）收報0.58元，升26.09%；中國上城（2330）收報0.157元，升25.6%；長城微光（8286）收報0.105元，升25%；中國科創產業投資（0339）收報0.147元，升24.58%；華僑城（亞洲）（3366）收報0.197元，升23.13%；龍皇集團（8493）收報0.054元，升22.73%。

下跌異動股，包括，嘉藝控股（1025）收報0.255元，跌25%；三和建築集團（3822）收報0.7元，跌23.08%；HSSP INTL（3626）收報12.2元，跌22.88%；百利達集團控股（8179）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌22.22%；UTS MARKETING（6113）收報3.85元，跌19.79%；金力集團（3919）收報0.045元，跌19.64%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.118元，跌17.48%；成志控股（1741）收報0.132元，跌16.98%；世紀城市國際（0355）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌16.67%；榮陽實業（2078）收報0.112元，跌14.5%；民生國際（0938）收報0.9元，跌14.29%。

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