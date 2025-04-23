國泰上月可用座位公里數按年增加25.5%；今年首3個月，載客量按年增長23.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港在3月沒有長假期，休閒旅遊需求較為平靜，但受香港國際珠寶展、巴塞爾藝術展香港展會等大型活動及展覽的推動，前艙需求依然殷切。

至於4月及其後的客運需求，由剛剛的復活節假期可見，需求保持穩健。此外，國泰宣布，國泰航空從2025年8月起，將成為業內少數全機隊配備椅背機上娛樂系統及高速無線網絡的航空公司。

快運方面，上月可用座位公里數增加35.6%。2025年首3個月，載客量較2024年同期增加34.3%。 劉凱詩表示，快運在3月延續增長趨勢，宣布增加多個新航點並提升運力。展望4月及以後，復活節假期需求穩健，而由於更多旅客選擇在臨近出發日期時才預訂機票，暑期前及暑期旺季的預訂增速則相對較緩和。

國泰貨運方面，2025年3月的載貨量按年增加10.6%。可用貨物噸公里數增8.5%，而運載率則按年下跌1.2個百分點。在2025年首3個月，載貨量較去年同期增加12 %。

劉凱詩表示，隨著今年首個傳統貨運旺季開展，貨運業務增長理想。然而，因應貿易關稅政策以及從5月初起「小額免稅」政策的變動，國泰預期內地與美國之間的一般航空貨運需求將有所放緩。公司會善用網絡優勢，靈活調配貨機以適應市場變化及捕捉新機遇。

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