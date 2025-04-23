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半日沽空金額增2% 恒生中國企業沽空減11%

大市半日沽空金額207.75億元，較上日增加2.16%，沽空金額佔大市成交比率為14.09%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）34.67億元，較上日減少11%，上日流通股份減0.32%或115.37萬個，至3.48億個，是4月17日後最少，當日達3.49億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.18%或1100萬個，至58.45億個，是4月17日後最少，當日達58.56億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.46%或12550萬個，至87.03億個，是1月21日後最多，當日達87.12億個。

沽空增幅最多的股份為，ＸＬ二南方滬深三（7233）增加69782.25%，至70.09萬元；沽空減幅最多的股份為，ＧＸ中國全球領導（3050）減少99.7%，至4510元。

藍籌當中，沽空比率最高的是比亞迪（1211）沽空比率41.06%。科指股沽空比率最高的是網易（9999）沽空比率35.53%。

其餘請看附圖。

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